Как стало известно «Прессболу», полузащитник Эдгар Олехнович покинул БАТЭ.

В прошлом сезоне Олехнович провел за БАТЭ 5 матчей, в которых отдал 1 голевой пас и получил 2 желтые карточки.

Ранее сообщалось о том, что футболист близок к переходу в «Шахтер».