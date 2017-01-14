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«Прессбол»: Олехнович покинул БАТЭ
15.01.2017 22:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно «Прессболу», полузащитник Эдгар Олехнович покинул БАТЭ.
В прошлом сезоне Олехнович провел за БАТЭ 5 матчей, в которых отдал 1 голевой пас и получил 2 желтые карточки.
Ранее сообщалось о том, что футболист близок к переходу в «Шахтер».
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Как стало известно «Прессболу», полузащитник Эдгар Олехнович покинул БАТЭ.
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