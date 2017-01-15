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Чемпионат Италии. «Рома» сильнее «Удинезе», «Фиорентина» победила «Ювентус» и другие матчи
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В 20-м туре серии А «Интер» победил «Кьево» (3:1).
Сегодня «Рома» проведет выездной матч с «Удинезе», а «Фиорентина» примет «Ювентус». В завершающем матче тура в понедельник «Торино» сыграет с «Миланом».
Чемпионат Италии
20-й тур
- Дата проведения
-
14 января, 20.00, «Эцио Шида»
- Гол:
-
0:1 –
51 Джемаили.
Кротоне –
Кордац, Рози, Чеккерини, Феррари, Мартелла, Роден (Сими, 77), Капецци (Налини, 57), Крисетиг, Палладино, Фальчинелли, Тротта (Ньяоре, 64).
Болонья –
Миранте, Торосидис (Крафт, 29), Гастальделло (Иконому, 42), Майетта, Масина, Надь, Вивиани (Пульгар, 83), Джемаили, Ди Франческо, Дестро, Крейчи.
- Предупреждения:
-
Палладино
(4), Гастальделло
(40), Фальчинелли
(68), Масина
(71), Майетта
(76), Надь
(86).
- Дата проведения
-
14 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
-
0:1 –
34 Пеллиссье,
1:1 –
69 Икарди,
2:1 –
86 Перишич,
3:1 –
90 Эдер.
Интер –
Ханданович, Д`Амброзио, Мурильо, Миранда, Ансальди (Эдер, 60), Гальярдини, Кондогбиа, Кандрева (Паласио, 82), Жоау Мариу (Банега, 70), Перишич, Икарди.
Кьево –
Соррентино, Фрей (Сполли, 60), Дайнелли, Гамберини, Гобби, Кастро (де Гузман, 73), Радованович, Бастьен, Бирса (Иско, 46), Пеллиссье, Меджорини.
- Предупреждения:
-
Бирса
(32), Радованович
(63), Сполли
(81).
- Дата проведения
-
15 января, 14.30, «Сант'Элия»
- Голы:
-
0:1 –
28 Симеоне,
1:1 –
40 Боррьелло,
2:1 –
44 Жоао Педро,
3:1 –
60 Боррьелло,
4:1 –
64, пенальти Фариас.
Кальяри –
Биттенкур, Исла, Чеппителли, Капуано, Мурру, Дессена, Тахцидис, Барелла (Мунари, 83), Жоао Педро (Саламон, 81), Фариас (Сау, 75), Боррьелло.
Дженоа –
Ламанна, Иццо, Бурдиссо, Муньос, Эденилсон, Катальди, Кофи (Нинкович, 58), Лаксальт (Лазович, 75), Ригони, Окампос (Пинилья, 65), Симеоне.
- Предупреждения:
-
Катальди
(33), Капуано
(49), Жоао Педро
(52), Коломбо
(60), Фариас
(65), Ригони
(76).
- Удаление:
-
Капуано
(79).
- Дата проведения
-
15 января, 17.00, «Стадио Олимпико»
- Голы:
-
0:1 –
21 Петанья,
1:1 –
45 Милинкович-Савич,
2:1 –
68, пенальти Иммобиле.
Лацио –
Маркетти, Баштуш, де Врей, Раду, Фелипе Андерсон (Уоллес, 82), Биглия, Пароло, Лулич, Милинкович-Савич, Иммобиле (Джорджевич, 86), Луис Альберто (Габаррон, 55).
Аталанта –
Бериша, Масьелло, Кальдара, Зуканович (Д'Алессандро, 78), Конти, Конко (Грасси, 28), Фройлер, Спинаццола, Куртич (Палоски, 74), Петанья, Гомес.
- Предупреждения:
-
Иммобиле
(21), Пароло
(43), Конти
(55), Лулич
(58), Биглия
(87), Милинкович-Савич
(88), Грасси
(90).
- Дата проведения
-
15 января, 17.00, «Луиджи Феррарис»
Сампдория –
Пуджони, Педру Перейра, Паломбо, Шкриньяр, Реджини, Линетти, Торрейра, Прат (Фернандеш, 68), Альварес (Джуричич, 81), Муриэль (Куальярелла, 85), Шик.
Эмполи –
Скорупски, Лорини, Беллуши, Чосич (Коста, 56), Паскуаль, Крунич (Тельо, 90), Эль-Хаджи, Кроче, Сапонара, Марилунго (Пуччарелли, 65), Мчедлидзе.
- Предупреждения:
-
Паломбо
(29), Педру Перейра
(39), Чосич
(39), Линетти
(39), Эль-Хаджи
(89), Мчедлидзе
(90).
- Дата проведения
-
15 января, 17.00, «Сан-Паоло»
- Голы:
-
1:0 –
47 Тонелли,
2:0 –
49 Гамшик,
3:0 –
85 Мертенс,
3:1 –
90, пенальти Капрари.
Наполи –
Рейна, Хюсай, Тонелли, Альбиоль, Стринич (Маджо, 86), Зелиньски (Аллан, 65), Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье (Джаккерини, 80).
Пескара –
Биссарри, Крешенци, Жупарич, Кода, Бенали, Кристанте, Бруно (Форназье, 64), Мемушай, Верре (Черри, 70), Капрари, Джилардино (Митрицэ, 70).
- Предупреждения:
-
Кода
(40), Тонелли
(43), Бенали
(44), Биссарри
(54).
- Дата проведения
-
15 января, 17.00, «Фриули»
- Гол:
-
0:1 –
12 Наингголан.
Удинезе –
Карнезис, Фараони, Ларангейра, Фелипе, Самир, Фофана, Кумс (Эвандро, 74), Янкто (Перица, 52), де Пауль, Сапата (Хадльвредссон, 69), Терео.
Рома –
Шченсны, Манолас, Фасио, Жезус, Бруно Перес, Стротман, Паредес, Эмерсон, Наингголан, Эль-Шаарави (Тотти, 63), Джеко.
- Предупреждения:
-
Жезус
(40), Фелипе
(75), Фофана
(77).
- Дата проведения
-
15 января, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Голы:
-
0:1 –
9 Квайсон,
1:1 –
15 Матри,
2:1 –
24 Рагуза,
3:1 –
66 Матри,
4:1 –
83 Политано.
Сассуоло –
Консильи, Лирола, Летсхерт, Ачерби, Пелузо, Аквилани, Маццителли, Берарди (Политано, 77), Риччи (Дефрель, 65), Рагуза, Матри (Данкан, 82).
Палермо –
Посавец, Витиелло (Морганелла, 46), Гонсалес, Гольданига, Рисполи, Яяло, Бруно Энрике, Пеццелла, Эмбало (Диаманти, 61), Квайсон (Балог, 78), Несторовски.
- Предупреждения:
-
Квайсон
(34), Маццителли
(47), Лирола
(71), Гольданига
(74).
- Дата проведения
-
15 января, 22.45, «Артемио Франки»
- Голы:
-
1:0 –
37 Калинич,
2:0 –
54 Бадель,
2:1 –
58 Игуаин.
Фиорентина –
Тэтэрушану, Санчес, Родригес, Астори, Кьеза (Тельо, 81), Весино, Бадель, Оливера, Валеро (Иличич, 85), Бернардески (Кристофоро, 76), Калинич.
Ювентус –
Буффон, Бардзальи (Манджукич, 79), Бонуччи, Кьеллини, Куадрадо, Хедира, Маркизио (Ринкон, 77), Стураро (Пьяца, 61), Алекс Сандро, Дибала, Игуаин.
- Предупреждения:
-
Стураро
(26), Весино
(29), Кьеллини
(33), Кьеза
(53), Алекс Сандро
(82), Бонуччи
(88), Калинич
(90), Дибала
(90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица серии А
Статистика серии А
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В 20-м туре серии А «Интер» победил «Кьево» (3:1).
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