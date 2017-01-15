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Чемпионат Италии. «Рома» сильнее «Удинезе», «Фиорентина» победила «Ювентус» и другие матчи

15.01.2017 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 20-м туре серии А «Интер» победил «Кьево» (3:1). 

Сегодня «Рома» проведет выездной матч с «Удинезе», а «Фиорентина» примет «Ювентус». В завершающем матче тура в понедельник «Торино» сыграет с «Миланом».

Чемпионат Италии

20-й тур

Кротоне – Болонья 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
14 января, 20.00, «Эцио Шида»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 51 Джемаили.
КротонеКордац, Рози, Чеккерини, Феррари, Мартелла, Роден (Сими, 77), Капецци (Налини, 57), Крисетиг, Палладино, Фальчинелли, Тротта (Ньяоре, 64).
БолоньяМиранте, Торосидис (Крафт, 29), Гастальделло (Иконому, 42), Майетта, Масина, Надь, Вивиани (Пульгар, 83), Джемаили, Ди Франческо, Дестро, Крейчи.
Предупреждения:
Палладино (4), Гастальделло (40), Фальчинелли (68), Масина (71), Майетта (76), Надь (86).
Интер – Кьево 3:1 (0:1, 3:0)
Дата проведения
14 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 34 Пеллиссье, 1:1 – 69 Икарди, 2:1 – 86 Перишич, 3:1 – 90 Эдер.
ИнтерХанданович, Д`Амброзио, Мурильо, Миранда, Ансальди (Эдер, 60), Гальярдини, Кондогбиа, Кандрева (Паласио, 82), Жоау Мариу (Банега, 70), Перишич, Икарди.
КьевоСоррентино, Фрей (Сполли, 60), Дайнелли, Гамберини, Гобби, Кастро (де Гузман, 73), Радованович, Бастьен, Бирса (Иско, 46), Пеллиссье, Меджорини.
Предупреждения:
Бирса (32), Радованович (63), Сполли (81).
Кальяри – Дженоа 4:1 (2:1, 2:0)
Дата проведения
15 января, 14.30, «Сант'Элия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 28 Симеоне, 1:1 – 40 Боррьелло, 2:1 – 44 Жоао Педро, 3:1 – 60 Боррьелло, 4:1 – 64, пенальти Фариас.
КальяриБиттенкур, Исла, Чеппителли, Капуано, Мурру, Дессена, Тахцидис, Барелла (Мунари, 83), Жоао Педро (Саламон, 81), Фариас (Сау, 75), Боррьелло.
ДженоаЛаманна, Иццо, Бурдиссо, Муньос, Эденилсон, Катальди, Кофи (Нинкович, 58), Лаксальт (Лазович, 75), Ригони, Окампос (Пинилья, 65), Симеоне.
Предупреждения:
Катальди (33), Капуано (49), Жоао Педро (52), Коломбо (60), Фариас (65), Ригони (76).
Удаление:
Капуано (79).
Лацио – Аталанта 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
15 января, 17.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 21 Петанья, 1:1 – 45 Милинкович-Савич, 2:1 – 68, пенальти Иммобиле.
ЛациоМаркетти, Баштуш, де Врей, Раду, Фелипе Андерсон (Уоллес, 82), Биглия, Пароло, Лулич, Милинкович-Савич, Иммобиле (Джорджевич, 86), Луис Альберто (Габаррон, 55).
АталантаБериша, Масьелло, Кальдара, Зуканович (Д'Алессандро, 78), Конти, Конко (Грасси, 28), Фройлер, Спинаццола, Куртич (Палоски, 74), Петанья, Гомес.
Предупреждения:
Иммобиле (21), Пароло (43), Конти (55), Лулич (58), Биглия (87), Милинкович-Савич (88), Грасси (90).
Сампдория – Эмполи 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
15 января, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
СампдорияПуджони, Педру Перейра, Паломбо, Шкриньяр, Реджини, Линетти, Торрейра, Прат (Фернандеш, 68), Альварес (Джуричич, 81), Муриэль (Куальярелла, 85), Шик.
ЭмполиСкорупски, Лорини, Беллуши, Чосич (Коста, 56), Паскуаль, Крунич (Тельо, 90), Эль-Хаджи, Кроче, Сапонара, Марилунго (Пуччарелли, 65), Мчедлидзе.
Предупреждения:
Паломбо (29), Педру Перейра (39), Чосич (39), Линетти (39), Эль-Хаджи (89), Мчедлидзе (90).
Наполи – Пескара 3:1 (0:0, 3:1)
Дата проведения
15 января, 17.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 47 Тонелли, 2:0 – 49 Гамшик, 3:0 – 85 Мертенс, 3:1 – 90, пенальти Капрари.
НаполиРейна, Хюсай, Тонелли, Альбиоль, Стринич (Маджо, 86), Зелиньски (Аллан, 65), Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье (Джаккерини, 80).
ПескараБиссарри, Крешенци, Жупарич, Кода, Бенали, Кристанте, Бруно (Форназье, 64), Мемушай, Верре (Черри, 70), Капрари, Джилардино (Митрицэ, 70).
Предупреждения:
Кода (40), Тонелли (43), Бенали (44), Биссарри (54).
Удинезе – Рома 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
15 января, 17.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 12 Наингголан.
УдинезеКарнезис, Фараони, Ларангейра, Фелипе, Самир, Фофана, Кумс (Эвандро, 74), Янкто (Перица, 52), де Пауль, Сапата (Хадльвредссон, 69), Терео.
РомаШченсны, Манолас, Фасио, Жезус, Бруно Перес, Стротман, Паредес, Эмерсон, Наингголан, Эль-Шаарави (Тотти, 63), Джеко.
Предупреждения:
Жезус (40), Фелипе (75), Фофана (77).
Сассуоло – Палермо 4:1 (2:1, 2:0)
Дата проведения
15 января, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 9 Квайсон, 1:1 – 15 Матри, 2:1 – 24 Рагуза, 3:1 – 66 Матри, 4:1 – 83 Политано.
СассуолоКонсильи, Лирола, Летсхерт, Ачерби, Пелузо, Аквилани, Маццителли, Берарди (Политано, 77), Риччи (Дефрель, 65), Рагуза, Матри (Данкан, 82).
ПалермоПосавец, Витиелло (Морганелла, 46), Гонсалес, Гольданига, Рисполи, Яяло, Бруно Энрике, Пеццелла, Эмбало (Диаманти, 61), Квайсон (Балог, 78), Несторовски.
Предупреждения:
Квайсон (34), Маццителли (47), Лирола (71), Гольданига (74).
Фиорентина – Ювентус 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
15 января, 22.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 37 Калинич, 2:0 – 54 Бадель, 2:1 – 58 Игуаин.
ФиорентинаТэтэрушану, Санчес, Родригес, Астори, Кьеза (Тельо, 81), Весино, Бадель, Оливера, Валеро (Иличич, 85), Бернардески (Кристофоро, 76), Калинич.
ЮвентусБуффон, Бардзальи (Манджукич, 79), Бонуччи, Кьеллини, Куадрадо, Хедира, Маркизио (Ринкон, 77), Стураро (Пьяца, 61), Алекс Сандро, Дибала, Игуаин.
Предупреждения:
Стураро (26), Весино (29), Кьеллини (33), Кьеза (53), Алекс Сандро (82), Бонуччи (88), Калинич (90), Дибала (90).
Торино – Милан
Дата проведения
16 января, 22.45, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица серии А

Статистика серии А

 
 
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