Нападающий «Реала» Криштиану Роналду реализовал пенальти в матче 18-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (1:2).

Таким образом, португалец сравнялся с бывшим футболистом мадридской команды Уго Санчесом и теперь делит с ним первое место по числу забитых пенальти в истории примеры – по 56 голов с 11-метровой отметки.

Всего на счету 31-летнего форварда в текущем сезоне 12 голов в 13 матчах чемпионата Испании.