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Роналду повторил рекорд Уго Санчеса по количеству забитых пенальти в примере

16.01.2017 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду реализовал пенальти в матче 18-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (1:2).

Таким образом, португалец сравнялся с бывшим футболистом мадридской команды Уго Санчесом и теперь делит с ним первое место по числу забитых пенальти в истории примеры – по 56 голов с 11-метровой отметки.

Всего на счету 31-летнего форварда в текущем сезоне 12 голов в 13 матчах чемпионата Испании.

 
 
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду реализовал пенальти в матче 18-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (1:2).

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