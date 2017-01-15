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«Севилья» прервала рекордную беспроигрышную серию «Реала»
16.01.2017 01:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Севилья» обыграла «Реал» в матче 18-го тура чемпионата Испании (2:1).
Таким образом, прервалась рекордная беспроигрышная серия мадридского клуба под руководством Зинедина Зидана из 40 матчей.
«Реал» проиграл впервые с апреля прошлого года, когда случилось поражение от «Вольфсбурга» в Лиге чемпионов (1:2).
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«Севилья» обыграла «Реал» в матче 18-го тура чемпионата Испании (2:1).
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