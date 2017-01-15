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ЧМ-2017. Групповой раунд. Беларусь против Хорватии и другие матчи

16.01.2017 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат мира

Франция

Групповой раунд

Группа С

Хорватия – Беларусь

16 января, 22.45

Прямая трансляция: «Беларусь 5»

Венгрия – Чили

16 января, 19.45

Группа С: Германия – 4 очка (2 игры), Хорватия – 4 (2), Чили – 2 (2), Беларусь – 2 (2), Саудовская Аравия – 0 (2), Венгрия – 0 (2).

Группа А

Польша – Россия

16 января, 22.45

Группа D

Египет – Бахрейн

16 января, 19.45

Дания – Швеция

16 января, 22.45

Группа B

Словения – Македония

16 января, 19.45

Испания – Ангола

16 января, 22.45

 

 
 
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Чемпионат мира Франция Групповой раунд Группа С Хорватия – Беларусь 16 января, 22.45 Прямая трансляция: «Беларусь 5» Венгрия – Чили 16 января, 19.45 Группа С: Германия – 4...

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