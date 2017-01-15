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ЧМ-2017. Групповой раунд. Беларусь против Хорватии и другие матчи
16.01.2017 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат мира
Франция
Групповой раунд
Группа С
Хорватия – Беларусь
16 января, 22.45
Прямая трансляция: «Беларусь 5»
Венгрия – Чили
16 января, 19.45
Группа С: Германия – 4 очка (2 игры), Хорватия – 4 (2), Чили – 2 (2), Беларусь – 2 (2), Саудовская Аравия – 0 (2), Венгрия – 0 (2).
Группа А
Польша – Россия
16 января, 22.45
Группа D
Египет – Бахрейн
16 января, 19.45
Дания – Швеция
16 января, 22.45
Группа B
Словения – Македония
16 января, 19.45
Испания – Ангола
16 января, 22.45
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Чемпионат мира Франция Групповой раунд Группа С Хорватия – Беларусь 16 января, 22.45 Прямая трансляция: «Беларусь 5» Венгрия – Чили 16 января, 19.45 Группа С: Германия – 4...
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