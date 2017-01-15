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НБА. Регулярный чемпионат. «Торонто» выиграл у «Нью-Йорка», «Атланта» была сильнее «Милуоки» и другие результаты

16.01.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье, 15 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Торонто» примет «Нью-Йорк», «Атланта» – «Милуоки».

НБА

Регулярный чемпионат

Торонто – Нью-Йорк 116:101 (27:26, 42:28, 27:8, 20:39)
Дата проведения
15 января, 23.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Статистика
Торонто
ДеРозан (23), Кэрролл (20), Лаури (16 + 9 передач), Валанчюнас (12 + 16 подборов), Ногейра (4)  старт; Пауэлл (21), Росс (12), Джозеф (4), Сиакам (4), ВанВлит (0), Пелтль (0).
Нью-Йорк
Энтони (18), Роуз (16), Ли (5), Ноа (1 + 8 подборов), Томас (0)  старт; Холидэй (17), Дженнингс (9 + 7 передач), Кузминскас (9), Эрнангомес (8 + 13 подборов), Вуячич (7), Бэйкер (5), О’Куинн (4), Ндур (2).

 

Атланта – Милуоки 111:98 (36:36, 24:17, 28:30, 23:15)
Дата проведения
15 января, 23.00, «Philips Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Бэйзмор (24), Миллсэп (18 + 8 подборов), Ховард (16 + 14 подборов), Сефолоша (10), Шредер (6 + 6 передач + 5 потерь)  старт; Данливи (20), Дилэйни (9 + 9 передач), Хардуэй (6), Хамфрис (2).
Милуоки
Адетокумбо (33 + 8 подборов + 6 передач), Брогдон (12), Паркер (8 + 10 подборов + 9 передач), Снелл (6), Хенсон (4)  старт; Монро (13), Бизли (11), Вон (5), Деллаведова (3), Терри (3), Пламли (0).

 

Даллас – Миннесота 98:87 (27:25, 29:22, 23:23, 19:17)
Дата проведения
15 января, 22.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Статистика
Даллас
Мэттьюз (19 + 7 подборов), Новицки (17), Уильямс (13 + 10 передач), Барнс (13), Сет Карри (7)  старт; Бареа (15), Харрис (10), Межри (4 + 8 подборов), Финни-Смит (0), Пауэлл (0).
Миннесота
Дженг (21 + 8 подборов), Уиггинс (19 + 8 подборов), Таунс (18 + 9 подборов), ЛаВин (11), Рубио (8 + 10 передач)  старт; Бьелица (10), Данн (0), Джонс (0), Раш (0), Мухаммад (0), Олдрич (0).

 

Бруклин – Хьюстон 112:137 (36:37, 30:37, 24:30, 22:33)
Дата проведения
16 января, 02.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика
Бруклин
Букер (18), Харрис (12), Хэмилтон (11), Богданович (8), Динуидди (0 + 8 передач)  старт; Холлис-Джефферсон (14 + 7 подборов + 5 потерь), Фой (13), ЛеВерт (8), Эйси (7), Скола (7), Уайтхэд (6), Килпатрик (5), Маккаллоу (3).
Хьюстон
Ариза (23 + 8 подборов), Харден (22 + 11 подборов + 11 передач + 7 потерь), Беверли (16 + 7 подборов + 6 передач), Харрелл (16 + 7 подборов), Андерсон (12 + 7 подборов)  старт; Гордон (24), Нене (9), Деккер (8), Макдэниэлс (7), Браун (0), Эннис (0), Брюэр (0).

 

Сакраменто – Оклахома-Сити 118:122 (23:28, 23:31, 33:29, 39:34)
Дата проведения
16 января, 05.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Статистика
Сакраменто
Казинс (31 + 11 подборов + 7 передач + 6 потерь), Гэй (22 + 10 подборов), Коллисон (21), Толливер (10), Темпл (8)  старт; Аффлало (7), Барнс (7 + 8 подборов), Куфос (6), Лоусон (4), Коули-Стайн (2).
Оклахома-Сити
Уэстбрук (36 + 11 подборов + 10 передач + 7 потерь), Оладипо (23), Сабонис (7), Адамс (6), Роберсон (1)  старт; Кантер (29 + 12 подборов), Абринес (13), Пэйн (4), Грант (3), Ловернь (0).

 

Мемфис – Чикаго 104:108 (19:14, 27:38, 31:26, 27:30)
Дата проведения
16 января, 05.00, «FedExForum»
Онлайн матча Статистика
Мемфис
Конли (28 + 8 передач), Марк Газоль (24 + 11 подборов), Грин (14), Парсонс (7), Аллен (4 + 8 подборов)  старт; Рэндолф (15 + 16 подборов), Картер (10), Дэниелс (2), Эннис (0).
Чикаго
Гибсон (18 + 8 подборов), Батлер (16 + 8 подборов + 6 передач), Картер-Уильямс (14 + 7 подборов), Лопес (12 + 7 подборов), Ципзер (5)  старт; Макдермотт (31), Рондо (4), Портис (4), Фелисио (4), Валентайн (0).

 

Лейкерс – Детройт 97:102 (31:23, 26:36, 15:16, 25:27)
Дата проведения
16 января, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
Лейкерс
Расселл (20 + 7 подборов + 5 потерь), Янг (8 + 7 подборов), Мозгов (8), Денг (2 + 7 подборов), Рэндл (2 + 10 подборов)  старт; Уильямс (26), Кларксон (16), Блэк (6), Ингрэм (5), Зубац (4).
Детройт
Харрис (23 + 7 подборов), М-с Моррис (23 + 9 подборов), Джексон (16), Драммонд (15 + 17 подборов), Буллок (4)  старт; Джонсон (9 + 6 передач), Смит (6 + 6 передач), Бэйнс (6).

 

 
 
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В воскресенье, 15 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Торонто» примет «Нью-Йорк», «Атланта» – «Милуоки».

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