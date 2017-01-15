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НБА. Регулярный чемпионат. «Торонто» выиграл у «Нью-Йорка», «Атланта» была сильнее «Милуоки» и другие результаты
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В воскресенье, 15 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Торонто» примет «Нью-Йорк», «Атланта» – «Милуоки».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
15 января, 23.00, «Air Canada Centre»
- Торонто
-
ДеРозан (23),
Кэрролл (20),
Лаури (16 + 9 передач),
Валанчюнас (12 + 16 подборов),
Ногейра (4) старт;
Пауэлл (21),
Росс (12),
Джозеф (4),
Сиакам (4),
ВанВлит (0),
Пелтль (0).
- Нью-Йорк
-
Энтони (18),
Роуз (16),
Ли (5),
Ноа (1 + 8 подборов),
Томас (0) старт;
Холидэй (17),
Дженнингс (9 + 7 передач),
Кузминскас (9),
Эрнангомес (8 + 13 подборов),
Вуячич (7),
Бэйкер (5),
О’Куинн (4),
Ндур (2).
- Дата проведения
-
15 января, 23.00, «Philips Arena»
- Атланта
-
Бэйзмор (24),
Миллсэп (18 + 8 подборов),
Ховард (16 + 14 подборов),
Сефолоша (10),
Шредер (6 + 6 передач + 5 потерь) старт;
Данливи (20),
Дилэйни (9 + 9 передач),
Хардуэй (6),
Хамфрис (2).
- Милуоки
-
Адетокумбо (33 + 8 подборов + 6 передач),
Брогдон (12),
Паркер (8 + 10 подборов + 9 передач),
Снелл (6),
Хенсон (4) старт;
Монро (13),
Бизли (11),
Вон (5),
Деллаведова (3),
Терри (3),
Пламли (0).
- Дата проведения
-
15 января, 22.00, «American Airlines Center»
- Даллас
-
Мэттьюз (19 + 7 подборов),
Новицки (17),
Уильямс (13 + 10 передач),
Барнс (13),
Сет Карри (7) старт;
Бареа (15),
Харрис (10),
Межри (4 + 8 подборов),
Финни-Смит (0),
Пауэлл (0).
- Миннесота
-
Дженг (21 + 8 подборов),
Уиггинс (19 + 8 подборов),
Таунс (18 + 9 подборов),
ЛаВин (11),
Рубио (8 + 10 передач) старт;
Бьелица (10),
Данн (0),
Джонс (0),
Раш (0),
Мухаммад (0),
Олдрич (0).
- Дата проведения
-
16 января, 02.00, «Barclays Center»
- Бруклин
-
Букер (18),
Харрис (12),
Хэмилтон (11),
Богданович (8),
Динуидди (0 + 8 передач) старт;
Холлис-Джефферсон (14 + 7 подборов + 5 потерь),
Фой (13),
ЛеВерт (8),
Эйси (7),
Скола (7),
Уайтхэд (6),
Килпатрик (5),
Маккаллоу (3).
- Хьюстон
-
Ариза (23 + 8 подборов),
Харден (22 + 11 подборов + 11 передач + 7 потерь),
Беверли (16 + 7 подборов + 6 передач),
Харрелл (16 + 7 подборов),
Андерсон (12 + 7 подборов) старт;
Гордон (24),
Нене (9),
Деккер (8),
Макдэниэлс (7),
Браун (0),
Эннис (0),
Брюэр (0).
- Дата проведения
-
16 января, 05.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
-
Казинс (31 + 11 подборов + 7 передач + 6 потерь),
Гэй (22 + 10 подборов),
Коллисон (21),
Толливер (10),
Темпл (8) старт;
Аффлало (7),
Барнс (7 + 8 подборов),
Куфос (6),
Лоусон (4),
Коули-Стайн (2).
- Оклахома-Сити
-
Уэстбрук (36 + 11 подборов + 10 передач + 7 потерь),
Оладипо (23),
Сабонис (7),
Адамс (6),
Роберсон (1) старт;
Кантер (29 + 12 подборов),
Абринес (13),
Пэйн (4),
Грант (3),
Ловернь (0).
- Дата проведения
-
16 января, 05.00, «FedExForum»
- Мемфис
-
Конли (28 + 8 передач),
Марк Газоль (24 + 11 подборов),
Грин (14),
Парсонс (7),
Аллен (4 + 8 подборов) старт;
Рэндолф (15 + 16 подборов),
Картер (10),
Дэниелс (2),
Эннис (0).
- Чикаго
-
Гибсон (18 + 8 подборов),
Батлер (16 + 8 подборов + 6 передач),
Картер-Уильямс (14 + 7 подборов),
Лопес (12 + 7 подборов),
Ципзер (5) старт;
Макдермотт (31),
Рондо (4),
Портис (4),
Фелисио (4),
Валентайн (0).
- Дата проведения
-
16 января, 05.30, «Staples Center»
- Лейкерс
-
Расселл (20 + 7 подборов + 5 потерь),
Янг (8 + 7 подборов),
Мозгов (8),
Денг (2 + 7 подборов),
Рэндл (2 + 10 подборов) старт;
Уильямс (26),
Кларксон (16),
Блэк (6),
Ингрэм (5),
Зубац (4).
- Детройт
-
Харрис (23 + 7 подборов),
М-с Моррис (23 + 9 подборов),
Джексон (16),
Драммонд (15 + 17 подборов),
Буллок (4) старт;
Джонсон (9 + 6 передач),
Смит (6 + 6 передач),
Бэйнс (6).
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В воскресенье, 15 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Торонто» примет «Нью-Йорк», «Атланта» – «Милуоки».
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