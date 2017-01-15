МИНСК, 16 янв — Sputnik. Итальянская горнолыжница Надя Фанкини во время тренировки перед соревнованиями по скоростному спуску вылетела с трассы на скорости 100 километров в час, сообщает телеканал Eurosport IT.

Инцидент произошел накануне в австрийском Альтенмаркт-им-Понгау. Фанкини проводила тренировку по скоростному спуску, готовясь к очередному этапу Кубка мира. На одном из участков трассы горнолыжница потеряла контроль и вылетела на скорости 100 км/ч.

Пострадавшую 30-летнюю спортсменку эвакуировали с помощью вертолета, а затем отправили в больницу. Тренировка из-за несчастного случая была прервана.

Фанкини дважды становилась призером чемпионатов мира в скоростном спуске. На ее счету семь наград Кубка мира в скоростном спуске, четыре в супергиганте и один в гигантском слаломе.