МИНСК, 16 янв — Sputnik. Мужская сборная Беларуси по гандболу одержала первую победу на Чемпионате мира во Франции, обыграв команду Саудовской Аравии, сообщает Sputnik.

Поединок группы С Саудовская Аравия — Беларусь состоялся накануне во французском Руане на "Киндарене". Встреча завершилась со счетом 26:29 (13:14). Самым результативным в составе белорусской команды стал Борис Пуховский, набравший 9 очков. Вторым по этому показателю идет Артем Королек (6), третьим — Сергей Шилович (4).

Комментируя исход поединка, главный тренер Беларуси Юрий Шевцов заметил, что игра была очень сложной. "Но мы счастливы, что победили", — сказал специалист, слова которого приводит официальный сайт ЧМ .

Положение команд в группе С после двух туров:

Германия — 4 очка (2 игры) Хорватия — 4 (2) Чили — 2 (2) Беларусь — 2 (2) Саудовская Аравия — 0 (2) Венгрия — 0 (2)

Подопечным Шевцова предстоит провести в групповом раунде еще три матча:

16 января Хорватия — Беларусь (22:40)

18 января Беларусь — Германия (19:40)

20 января Беларусь — Венгрия (22:40)

Все встречи в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".

По итогам первого этапа турнира в 1/8 финала выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

Белорусские гандболисты в четвертый раз сыграют в финальной стадии мирового первенства. В 1995 году в Исландии под руководством легендарного Спартака Мироновича команда заняла девятое место, в Испании-2013 подопечные Юрия Шевцова финишировали 15-ми, два года назад в Катаре оказались на 18-й позиции среди 24 участников.