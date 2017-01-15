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Гандбол: белорусы обыграли Саудовскую Аравию на ЧМ

16.01.2017 08:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 янв — Sputnik. Мужская сборная Беларуси по гандболу одержала первую победу на Чемпионате мира во Франции, обыграв команду Саудовской Аравии, сообщает Sputnik.

Поединок группы С Саудовская Аравия — Беларусь состоялся накануне во французском Руане на "Киндарене". Встреча завершилась со счетом 26:29 (13:14). Самым результативным в составе белорусской команды стал Борис Пуховский, набравший 9 очков. Вторым по этому показателю идет Артем Королек (6), третьим — Сергей Шилович (4).

Комментируя исход поединка, главный тренер Беларуси Юрий Шевцов заметил, что игра была очень сложной. "Но мы счастливы, что победили", — сказал специалист, слова которого приводит официальный сайт ЧМ.

Положение команд в группе С после двух туров:

 

  1. Германия — 4 очка (2 игры)
  2. Хорватия — 4 (2)
  3. Чили — 2 (2)
  4. Беларусь — 2 (2)
  5. Саудовская Аравия — 0 (2)
  6. Венгрия — 0 (2)

 

Подопечным Шевцова предстоит провести в групповом раунде еще три матча:

  • 16 января Хорватия — Беларусь (22:40)
  • 18 января Беларусь — Германия (19:40)
  • 20 января Беларусь — Венгрия (22:40)

Все встречи в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".

По итогам первого этапа турнира в 1/8 финала выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

Белорусские гандболисты в четвертый раз сыграют в финальной стадии мирового первенства. В 1995 году в Исландии под руководством легендарного Спартака Мироновича команда заняла девятое место, в Испании-2013 подопечные Юрия Шевцова финишировали 15-ми, два года назад в Катаре оказались на 18-й позиции среди 24 участников.

 
Теги: Минск
 
 
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Самым результативным в составе белорусской команды стал Борис Пуховский, забросивший девять мячей; следующий поединок белорусы проведут в понедельник против...

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