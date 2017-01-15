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Гандбол: белорусы обыграли Саудовскую Аравию на ЧМ
16.01.2017 08:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв — Sputnik. Мужская сборная Беларуси по гандболу одержала первую победу на Чемпионате мира во Франции, обыграв команду Саудовской Аравии, сообщает Sputnik.
Поединок группы С Саудовская Аравия — Беларусь состоялся накануне во французском Руане на "Киндарене". Встреча завершилась со счетом 26:29 (13:14). Самым результативным в составе белорусской команды стал Борис Пуховский, набравший 9 очков. Вторым по этому показателю идет Артем Королек (6), третьим — Сергей Шилович (4).
Комментируя исход поединка, главный тренер Беларуси Юрий Шевцов заметил, что игра была очень сложной. "Но мы счастливы, что победили", — сказал специалист, слова которого приводит
Положение команд в группе С после двух туров:
Подопечным Шевцова предстоит провести в групповом раунде еще три матча:
Все встречи в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".
По итогам первого этапа турнира в 1/8 финала выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.
Белорусские гандболисты в четвертый раз сыграют в финальной стадии мирового первенства. В 1995 году в Исландии под руководством легендарного Спартака Мироновича команда заняла девятое место, в Испании-2013 подопечные Юрия Шевцова финишировали 15-ми, два года назад в Катаре оказались на 18-й позиции среди 24 участников.
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Самым результативным в составе белорусской команды стал Борис Пуховский, забросивший девять мячей; следующий поединок белорусы проведут в понедельник против...
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