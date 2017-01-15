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Последняя белоруска покинула Australian Open

16.01.2017 09:17 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 янв — Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович (118-й номер мирового рейтинга) потерпела поражение в первом туре открытого чемпионата Австралии (Australian Open) и покинула турнир, сообщает Sputnik.

Последняя белоруска покинула Australian Open
© Sputnik Алексей Куденко
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Первый в 2017 году теннисный турнир Большого шлема стартовал 16 января в Мельбурне (Австралия). Саснович в первом круге встречалась с китайнкой Чжан Шуай (23). Поединок завершился со счетом 0:6, 3:6.

Ранее из борьбы выбыли Ольга Говорцова, Вера Лапко, Арина Соболенко — все они проиграли в квалификационных встречах. Таким образом, Беларусь лишилась на открытом чемпионате Австралии всех представителей в женском одиночном разряде. Мужчины также не смогли продолжить борьбу: Владимир Игнатик (191) и Илья Ивашко (176) были слабее своих соперников по отборочному раунду. 

 
Теги: Минск
 
 
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В первом круге соревнований белорусская спортсменка в двух сетах уступила представительнице Китая.

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