МИНСК, 16 янв — Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович (118-й номер мирового рейтинга) потерпела поражение в первом туре открытого чемпионата Австралии (Australian Open) и покинула турнир, сообщает Sputnik.



© Sputnik Алексей Куденко Призовой фонд Australian Open вырос на 14%

Первый в 2017 году теннисный турнир Большого шлема стартовал 16 января в Мельбурне (Австралия). Саснович в первом круге встречалась с китайнкой Чжан Шуай (23). Поединок завершился со счетом 0:6, 3:6.

Ранее из борьбы выбыли Ольга Говорцова, Вера Лапко, Арина Соболенко — все они проиграли в квалификационных встречах. Таким образом, Беларусь лишилась на открытом чемпионате Австралии всех представителей в женском одиночном разряде. Мужчины также не смогли продолжить борьбу: Владимир Игнатик (191) и Илья Ивашко (176) были слабее своих соперников по отборочному раунду.