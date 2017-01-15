30-летний белорусский нападающий Леонид Ковель пытается трудоустроится в Латвии, в клубе РФШ («Рижская футбольная школа»).

Отметим, что футболист уже сыграл за РФШ против литовского «Тракая» (3:1) в «Зимнем кубке».

Напомним, в минувшем сезоне Ковель сыграл в 29 матчах за «Минск» в чемпионате Беларуси, в которых забил 7 голов и отдал 6 голевых передач.