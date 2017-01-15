﻿ Белорусские гандболисты выиграли у Саудовской Аравии во втором туре группового раунда чемпионата мира. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусские гандболисты выиграли у Саудовской Аравии во втором туре группового раунда чемпионата мира

16.01.2017 00:22 — Новости Спорта | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 16 января. Первую победу одержала мужская сборная Беларуси по гандболу на чемпионате мира во Франции.

В ночь на 16 января во втором туре команда Юрия Шевцова обыграла Саудовскую Аравию — 29:26 (14:13).

Мячи в составе победителей забрасывали Борис Пуховский — 9 (3 — с пенальти), Артем Королек — 6, Сергей Шилович — 4, Максим Баранов, Вадим Гайдученко, Александр Подшивалов — по 2, Иван Бровко, Владислав Кулеш, Денис Рутенко и Андрей Юринок — по 1.

13 января в стартовом поединке белорусские гандболисты неожиданно уступили чилийцам — 28:32.

Участники ЧМ разбиты на четыре группы по шесть команд. Четыре лучшие сборные каждого секстета выходят в 1/8 финала.

Беларусь выступает в группе С. Положение команд после двух туров: Германия — 4 очка (разница мячей 62-37), Хорватия — 4 (59-51), Чили — 2 (46-63), Беларусь — 2 (57-58), Венгрия — 0 (51-58), Саудовская Аравия — 0 (49-57).

16 января белорусская сборная встретится с Хорватией, 18-го — с Германией, 20-го — с Венгрией.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 16 января. Первую победу одержала мужская сборная Беларуси по гандболу на чемпионате мира во Франции. В ночь на 16 января во втором туре команда Юрия Шевцова...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Australian Open. 1-й круг. Маррей сыграет с Марченко, Вавринка – с Клижаном, Федерер – с Мельцером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика