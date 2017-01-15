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Белорусские гандболисты выиграли у Саудовской Аравии во втором туре группового раунда чемпионата мира
16.01.2017 00:22 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 16 января. Первую победу одержала мужская сборная Беларуси по гандболу на чемпионате мира во Франции.
В ночь на 16 января во втором туре команда Юрия Шевцова обыграла Саудовскую Аравию — 29:26 (14:13).
Мячи в составе победителей забрасывали Борис Пуховский — 9 (3 — с пенальти), Артем Королек — 6, Сергей Шилович — 4, Максим Баранов, Вадим Гайдученко, Александр Подшивалов — по 2, Иван Бровко, Владислав Кулеш, Денис Рутенко и Андрей Юринок — по 1.
13 января в стартовом поединке белорусские гандболисты неожиданно уступили чилийцам — 28:32.
Участники ЧМ разбиты на четыре группы по шесть команд. Четыре лучшие сборные каждого секстета выходят в 1/8 финала.
Беларусь выступает в группе С. Положение команд после двух туров: Германия — 4 очка (разница мячей 62-37), Хорватия — 4 (59-51), Чили — 2 (46-63), Беларусь — 2 (57-58), Венгрия — 0 (51-58), Саудовская Аравия — 0 (49-57).
16 января белорусская сборная встретится с Хорватией, 18-го — с Германией, 20-го — с Венгрией.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Белорусские гандболисты выиграли у Саудовской Аравии во втором туре группового раунда чемпионата мира
Минск, 16 января. Первую победу одержала мужская сборная Беларуси по гандболу на чемпионате мира во Франции. В ночь на 16 января во втором туре команда Юрия Шевцова...
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