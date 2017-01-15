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Пьер-Эмерик Обамеянг: «Нужно перестать говорить о «Реале». Мне комфортно в Дортмунде»
16.01.2017 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг отреагировал на вопрос о возможном переходе в «Реал».
«Нужно перестать говорить о Мадриде. Сейчас для этого неподходящее время, особенно учитывая то, что мне комфортно в Дортмунде.
Конечно, мы топ-клуб, хотя и не такой, как «Барселона», «Реал» или «Бавария».
150 миллионов из Китая? Приятно, что люди готовы предложить за меня столько денег. Но вопрос в том, правда это или нет.
Не придаю этому значения. У меня другие цели и приоритеты», – сказал Обамеянг в интервью RMC.
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг отреагировал на вопрос о возможном переходе в «Реал».
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