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Бьорндален рассказал, кто главный в их с Домрачевой семье
16.01.2017 11:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв — Sputnik. Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален признался, что его супруга Дарья Домрачева приятно удивила его своим выступлением на этапах Кубка мира по биатлону в немецких Оберхофе и Рупольдинге.
Соревнования в Оберхофе и Рупольдинге стали первыми для Домрачевой после
"Я очень счастлив, что она здорова. Она тренируется только пару месяцев. И то, что у нее такая хорошая форма только после двух месяцев тренировок, удивляет меня. Я считаю, что еще через месяц она будет в очень хорошей, привычной для себя форме. Поэтому ждем еще месяц, а там посмотрим", — заявил Бьорндален журналистам в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь-1".
Бьорндален отказался рассуждать на тему шансов Домрачевой на награды Олимпиады-2018. До Игр еще много времени, напомнил он журналистам.
Биатлонист также рассказал о том, как молодые родители справляются с хлопотами, связанными с прибавлением в семье.
"Я могу делать все, что необходимо. Мы оба выполняем одну и ту же работу. Может, только с кормлением ребенка мне сложно справиться", — признался спортсмен.
На вопрос журналистов, кто в их семье главный — Дарья или вы — Бьорндален дипломатично ответил, что маленькая Ксения.
Отказался он и демонстрировать свои успехи в изучении русского языка.
"Не могу ничего сказать на русском, пока он не будет на хорошем уровне. Надеюсь, что через пару лет я смогу говорить на русском намного лучше", — сказал спортсмен.
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Норвежский спортсмен прогнозирует, что через месяц титулованная белорусская биатлонистка вернется в привычную хорошую форму.
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