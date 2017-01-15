МИНСК, 16 янв — Sputnik. Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален признался, что его супруга Дарья Домрачева приятно удивила его своим выступлением на этапах Кубка мира по биатлону в немецких Оберхофе и Рупольдинге.

Соревнования в Оберхофе и Рупольдинге стали первыми для Домрачевой после рождения в октябре дочери Ксении . В минувшую субботу в спринте Домрачева финишировала уже 13-й с одним промахом. При том, что в первой — после почти двухгодового перерыва — спринтерской гонке в Оберхофе полторы недели назад была лишь 37-й .

"Я очень счастлив, что она здорова. Она тренируется только пару месяцев. И то, что у нее такая хорошая форма только после двух месяцев тренировок, удивляет меня. Я считаю, что еще через месяц она будет в очень хорошей, привычной для себя форме. Поэтому ждем еще месяц, а там посмотрим", — заявил Бьорндален журналистам в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь-1".

Бьорндален отказался рассуждать на тему шансов Домрачевой на награды Олимпиады-2018. До Игр еще много времени, напомнил он журналистам.

Биатлонист также рассказал о том, как молодые родители справляются с хлопотами, связанными с прибавлением в семье.

"Я могу делать все, что необходимо. Мы оба выполняем одну и ту же работу. Может, только с кормлением ребенка мне сложно справиться", — признался спортсмен.

На вопрос журналистов, кто в их семье главный — Дарья или вы — Бьорндален дипломатично ответил, что маленькая Ксения.

Отказался он и демонстрировать свои успехи в изучении русского языка.

"Не могу ничего сказать на русском, пока он не будет на хорошем уровне. Надеюсь, что через пару лет я смогу говорить на русском намного лучше", — сказал спортсмен.