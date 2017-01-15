Экс-игрок национальной сборной Беларуси Сергей Омельянчук продолжит карьеру в «Минске» в качестве играющего тренера.

Сергей Омельянчук выступает за «горожан» с 2014 года. За три сезона в форме «красно-синих» он провел в чемпионате 61 игру и забил 1 гол.