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Омельянчук стал играющим тренером «Минска»

16.01.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-игрок национальной сборной Беларуси Сергей Омельянчук продолжит карьеру в «Минске» в качестве играющего тренера.

Сергей Омельянчук выступает за «горожан» с 2014 года. За три сезона в форме «красно-синих» он провел в чемпионате 61 игру и забил 1 гол. 

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-игрок национальной сборной Беларуси Сергей Омельянчук продолжит карьеру в «Минске» в качестве играющего тренера.

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