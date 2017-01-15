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«Вечерний Брест»: «Амаду покинул брестское «Динамо»
16.01.2017 11:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брестское «Динамо» решило не продлевать сотрудничество с нападающим Латифом Амаду.
В минувшем сезоне на счету 23-летнего форварда 8 игр и один забитый мяч. Подробную статистику смотрите
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Брестское «Динамо» решило не продлевать сотрудничество с нападающим Латифом Амаду.
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