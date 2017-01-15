Тribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета.

Месячная аудитория наших мобильных приложений исчисляется уже миллионами человек и постоянно растет. Наш следующий шаг – дальнейшее расширение линейки клубных приложений 90live на английском языке.

Если вы любите европейский футбол, хотите создавать мобильные приложения о топ-клубах для пользователей по всему миру, если вам хочется развиваться каждый день – присоединяйтесь!

От вас:

– Наполнение клубных приложений англоязычным контентом (агрегация, рерайт, редактирование).

– Высокий уровень владения английским языком (на нем понадобится не только читать, но и писать – в том числе для тех, для кого он является родным).

– Понимание европейского футбола и интерес к нему (в целом или к отдельному клубу; во втором случае укажите его дополнительно в теме или теле письма).

– Хороший быстрый компьютер и все необходимые программы на нем.

– Готовность выполнить тестовое задание.

Для вас:

– Креативный коллектив, новые интересные задачи международного масштаба.

– Индивидуальный график.

– Возможность работать удаленно.

Выполненное тестовое задание (по ссылке выше) присылайте на tkach@tribuna.com с темой «Редактор англоязычных приложений Tribuna Digital».