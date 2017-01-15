﻿ Скавыш вернулся в «Торпедо-БелАЗ». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Скавыш вернулся в «Торпедо-БелАЗ»

16.01.2017 12:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий Максим Скавы вновь стал игроком жодинского «Торпедо-БелАЗ».

Напомним, форвард выступал за «Торпедо-БелАЗ» с лета 2015 года, в форме автозаводцев стал обладателем Кубка Беларуси, а летом 2016 года, незадолго до выступления «черно-белых» в квалификационной стадии Лиги Европы, перешел в чемпионат Израиля.

Контракт с «Хапоэлем» из Кфар-Савы футболист заключал на год, однако в январе игрок и клуб расторгли соглашение по обоюдному согласию.

 

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий Максим Скавы вновь стал игроком жодинского «Торпедо-БелАЗ».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Tribuna Digital открывает вакансию редактора англоязычных приложений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика