Нападающий Максим Скавы вновь стал игроком жодинского «Торпедо-БелАЗ».

Напомним, форвард выступал за «Торпедо-БелАЗ» с лета 2015 года, в форме автозаводцев стал обладателем Кубка Беларуси, а летом 2016 года, незадолго до выступления «черно-белых» в квалификационной стадии Лиги Европы, перешел в чемпионат Израиля.

Контракт с «Хапоэлем» из Кфар-Савы футболист заключал на год, однако в январе игрок и клуб расторгли соглашение по обоюдному согласию.