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Скавыш вернулся в «Торпедо-БелАЗ»
16.01.2017 12:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Максим Скавы вновь стал игроком жодинского «Торпедо-БелАЗ».
Напомним, форвард выступал за «Торпедо-БелАЗ» с лета 2015 года, в форме автозаводцев стал обладателем Кубка Беларуси, а летом 2016 года, незадолго до выступления «черно-белых» в квалификационной стадии Лиги Европы, перешел в чемпионат Израиля.
Контракт с «Хапоэлем» из Кфар-Савы футболист заключал на год, однако в январе игрок и клуб расторгли соглашение по обоюдному согласию.
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Нападающий Максим Скавы вновь стал игроком жодинского «Торпедо-БелАЗ».
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