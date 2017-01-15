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Юрий Альберс: «Домрачева уверенно возвращается в элиту – это факт»
16.01.2017 12:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс рассказал о причинах пропуска Дарьей Домрачевой пасьюта на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
«Никакой трагедии в отсутствии Домрачевой в воскресном преследовании нет. У нее сегодня нормальное функциональное и физическое состояние, с каждым стартом ей становится легче. Но план подготовки основан на принципе постепенности. Поэтому мы приняли совместное решение о пропуске заключительной гонки в Рупольдинге.
Кроме того, существовал еще один немаловажный нюанс: следующий этап - это горы Антхольца, и решение сберечь силы вполне напрашивалось. Сейчас ведь можно «хватануть» так, что до чемпионата мира в Хохфильцене не отойдешь.
Ей необходимо ритмично войти в соревновательный режим. Поэтому в воскресенье Домрачева ограничилась тренировкой. И не надо волноваться! Лучше не забывать, что Дарья - живой человек, хоть и выдающаяся спортсменка.
Домрачева уверенно возвращается в элиту - это факт. И главное, что с приходом Даши мне очень нравится позитивная атмосфера в женском коллективе. Капитан вернулся – это чувствуется», – сказал Альберс.
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс рассказал о причинах пропуска Дарьей Домрачевой пасьюта на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
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