Главный тренер сборной Беларуси Юрий Альберс рассказал о причинах пропуска Дарьей Домрачевой пасьюта на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Никакой трагедии в отсутствии Домрачевой в воскресном преследовании нет. У нее сегодня нормальное функциональное и физическое состояние, с каждым стартом ей становится легче. Но план подготовки основан на принципе постепенности. Поэтому мы приняли совместное решение о пропуске заключительной гонки в Рупольдинге.

Кроме того, существовал еще один немаловажный нюанс: следующий этап - это горы Антхольца, и решение сберечь силы вполне напрашивалось. Сейчас ведь можно «хватануть» так, что до чемпионата мира в Хохфильцене не отойдешь.

Ей необходимо ритмично войти в соревновательный режим. Поэтому в воскресенье Домрачева ограничилась тренировкой. И не надо волноваться! Лучше не забывать, что Дарья - живой человек, хоть и выдающаяся спортсменка.

Домрачева уверенно возвращается в элиту - это факт. И главное, что с приходом Даши мне очень нравится позитивная атмосфера в женском коллективе. Капитан вернулся – это чувствуется», – сказал Альберс.