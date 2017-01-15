В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» принимает минское «Динамо» (1:3, 1-й период).

Отметим, что защитник гостей Дмитрий Коробов был удален до конца матча (4+20 мин). Игрок самовольно покинул скамейку запасных во время того, как на льду дрались Кирилл Готовец и Дмитрий Саюстов.

Таким образом, в составе «Динамо» на эту игру осталось 5 номинальных защитников.

Добавим, что Коробов вернулся в состав после одноматчевой дисквалификации, которую он заработал в игре с «Амуром».