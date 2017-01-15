20 января состоится исполком АБФФ, на котором будет утвержден Совет лиги и цифровой календарь чемпионата Беларуси-2017.

Среди других вопросов, включенных в повестку дня, значатся:

– трансляции матчей высшей и первой лиг;

– утверждение Регламента по маркетингу и коммуникациям;

– утверждение Регламента чемпионата среди мужских команд высшей и первой лиг;

– утверждение регламентных приложений розыгрыша Кубка Беларуси среди мужских и женских команд, первенства дублеров, чемпионата второй лиги, Кубка регионов среди любительских команд, Суперкубка;

– утверждение смет расходов на проведение чемпионата и розыгрыш Кубка, а также размера заявочных взносов;

– внесение изменений и дополнений в Регламент АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов;

– внесение изменений в состав комитета по этике;

– внесении изменений в Регламент по статусу и трансферам футболистов Ассоциации «Белорусская федерация футбола»;

– утверждение Положения о судейском комитете Ассоциации «Белорусская федерация футбола»;

– утверждение даты проведения очередной Конференции Ассоциации «Белорусская федерация футбола»;

– разное.