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20 января состоится исполком АБФФ, на котором будет утвержден Совет лиги и цифровой календарь чемпионата Беларуси-2017

16.01.2017 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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20 января состоится исполком АБФФ, на котором будет утвержден Совет лиги и цифровой календарь чемпионата Беларуси-2017.

Среди других вопросов, включенных в повестку дня, значатся:

– трансляции матчей высшей и первой лиг;
– утверждение Регламента по маркетингу и коммуникациям;
– утверждение Регламента чемпионата среди мужских команд высшей и первой лиг;
– утверждение регламентных приложений розыгрыша Кубка Беларуси среди мужских и женских команд, первенства дублеров, чемпионата второй лиги, Кубка регионов среди любительских команд, Суперкубка;
– утверждение смет расходов на проведение чемпионата и розыгрыш Кубка, а также размера заявочных взносов;
– внесение изменений и дополнений в Регламент АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов;
– внесение изменений в состав комитета по этике;
– внесении изменений в Регламент по статусу и трансферам футболистов Ассоциации «Белорусская федерация футбола»;
– утверждение Положения о судейском комитете Ассоциации «Белорусская федерация футбола»;
– утверждение даты проведения очередной Конференции Ассоциации «Белорусская федерация футбола»;
– разное.

 
 
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20 января состоится исполком АБФФ, на котором будет утвержден Совет лиги и цифровой календарь чемпионата Беларуси-2017.

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