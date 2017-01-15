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20 января состоится исполком АБФФ, на котором будет утвержден Совет лиги и цифровой календарь чемпионата Беларуси-2017
16.01.2017 13:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
20 января состоится исполком АБФФ, на котором будет утвержден Совет лиги и цифровой календарь чемпионата Беларуси-2017.
Среди других вопросов, включенных в повестку дня, значатся:
– трансляции матчей высшей и первой лиг;
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20 января состоится исполком АБФФ, на котором будет утвержден Совет лиги и цифровой календарь чемпионата Беларуси-2017
20 января состоится исполком АБФФ, на котором будет утвержден Совет лиги и цифровой календарь чемпионата Беларуси-2017.
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