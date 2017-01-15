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Кандидатуры Сафарьяна и Подлипского вынесены на рассмотрение в качестве претендентов на награждение Почетным знаком АБФФ
16.01.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кандидатуры генерального секретаря и первого зампреда АБФФ Сергея Сафарьяна и директора «Нафтана» Леонида Подлипского вынесены на рассмотрение в качестве претендентов на награждение Почетным знаком АБФФ. Такое письмо пришло из АБФФ за подписью секретаря исполкома АБФФ Светланой Прокопеней.
«В дополнение к выше изложенному выношу на ваше рассмотрение поступившие предложения о награждении Почетным знаком АБФФ Подлипского Леонида Даниловича и Сафарьяна Сергея Вагаршаковича.
Прошу вас выразить свое согласие или несогласие о награждении данных кандидатур Почетным знаком».
Отметим, что исполком АБФФ состоится 20 января.
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Кандидатуры Сафарьяна и Подлипского вынесены на рассмотрение в качестве претендентов на награждение Почетным знаком АБФФ
Кандидатуры генерального секретаря и первого зампреда АБФФ Сергея Сафарьяна и директора «Нафтана» Леонида Подлипского вынесены на рассмотрение в качестве...
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