﻿ Кандидатуры Сафарьяна и Подлипского вынесены на рассмотрение в качестве претендентов на награждение Почетным знаком АБФФ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кандидатуры Сафарьяна и Подлипского вынесены на рассмотрение в качестве претендентов на награждение Почетным знаком АБФФ

16.01.2017 13:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Кандидатуры генерального секретаря и первого зампреда АБФФ Сергея Сафарьяна и директора «Нафтана» Леонида Подлипского вынесены на рассмотрение в качестве претендентов на награждение Почетным знаком АБФФ. Такое письмо пришло из АБФФ за подписью секретаря исполкома АБФФ Светланой Прокопеней.

«В дополнение к выше изложенному выношу на ваше рассмотрение поступившие предложения о награждении Почетным знаком АБФФ Подлипского Леонида Даниловича и Сафарьяна Сергея Вагаршаковича.

Прошу вас выразить свое согласие или несогласие о награждении данных кандидатур Почетным знаком».

Отметим, что исполком АБФФ состоится 20 января.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кандидатуры генерального секретаря и первого зампреда АБФФ Сергея Сафарьяна и директора «Нафтана» Леонида Подлипского вынесены на рассмотрение в качестве...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
20 января состоится исполком АБФФ, на котором будет утвержден Совет лиги и цифровой календарь чемпионата Беларуси-2017
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика