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Шевцов: задача выхода в плей-офф ЧМ-2017 сильно осложнилась

16.01.2017 14:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 янв — Sputnik. Белорусские гандболисты осложнили себе задачу выхода в плей-офф Чемпионата мира 2017 года, который в эти дни проходит во Франции, заявил главный тренер национальной сборной Юрий Шевцов.

Шевцов: задача выхода в плей-офф ЧМ-2017 сильно осложнилась
© flickr.com/ France Handball 2017
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Белорусы на нынешнем ЧМ провели уже два поединка против Чили (28:32) и Саудовской Аравии (29:26). В группе С команда Шевцова занимает четвертое место (2 очка). В плей-офф выходит четыре лучшие команды сикстета.

"Ясно, что стоящая перед нами задача выхода в плей-офф сильно осложнилась. Понятно, что такой старт — это не то, на что мы надеялись и чего хотели достичь. Мне не нравится, как мы сыграли. Причем в обоих матчах", — сказал Шевцов, слова которого приводит "Прессбол".

По словам специалиста, оба поединка его подопечных были идентичны. "Разница разве что в том, что на значительном отрезке встречи с чилийцами мы не могли использовать получившего повреждение Пуховского", — продолжил он.

Шевцов пояснил, что в обоих матчах "приходилось постоянно что-то латать в наших построениях". Наставник команда вместе с тем признался, что это не стало для него неожиданностью. "Но не предполагал, что игра потребует такого большого числа оперативных правок. Некоторые ребята хорошо играли отрезками, нестабильно. Были, увы, и такие, кто эти матчи полностью провалил", — пояснил специалист.

Шевцов заметил, что касательно матчей против чилийцев и саудитов "говорить много не хочется".

"Теперь суть не в подсчете турнирных вариантов. И тем более не в повторениях мыслей о смене поколений и не в сетованиях по поводу ухода из сборной Сергея Рутенко", — сказал Шевцов.

Он заявил, что впереди у белорусов очень полезные матчи. "Надо просто настраиваться на каждый из них так, чтобы сыграть на максимуме возможностей и умений", — заключил главный тренер.

В понедельник белорусы проведут встречу против хорватов, игра состоится в 22:40. В прямом эфире ее покажет телеканал "Беларусь 5".

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер мужской сборной Беларуси прокомментировал результаты матчей против Чили и Саудовской Аравии на мировом первенстве во Франции.

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