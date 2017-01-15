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Юрий Шевцов: «Трудно построить комментарий к прошедшим двум матчам так, чтобы сказанное не воспринималось как попытки оправдаться»

16.01.2017 14:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси по гандболу Юрий Шевцов прокомментировал итоги матчей ЧМ-2017 против команд Чили (28:32) и Саудовской Аравии (29:26).

– Ясно, что стоящая перед нами задача выхода в плей-офф сильно осложнилась. Понятно, что такой старт — это не то, на что мы надеялись и чего хотели достичь. Мне не нравится, как мы сыграли. Причем в обоих матчах. Их ход и события оказались во многом идентичны. Разница разве что в том, что на значительном отрезке встречи с чилийцами мы не могли использовать получившего повреждение Пуховского.

А схожесть прежде всего в том, что по их ходу обоих матчей приходилось постоянно что-то латать в наших построениях. Это не стало для меня неожиданностью. Но не предполагал, что игра потребует такого большого числа оперативных правок. Некоторые ребята хорошо играли отрезками, нестабильно. Были, увы, и такие, кто эти матчи полностью провалил.

Говорить много не хочется. Трудно построить комментарий к этим матчам так, чтобы сказанное не воспринималось как попытки оправдаться. Теперь суть не в подсчете турнирных вариантов. И тем более не в повторениях мыслей о смене поколений и не в сетованиях по поводу ухода из сборной Сергея Рутенко.

Нам предстоит и дальше делать новую команду, нащупывать звенья, притирать ветеранов и молодых. Впереди важные и в любом случае очень полезные матчи. Надо просто настраиваться на каждый из них так, чтобы сыграть на максимуме возможностей и умений, – сказал Шевцов.

 

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси по гандболу Юрий Шевцов прокомментировал итоги матчей ЧМ-2017 против команд Чили (28:32) и Саудовской Аравии (29:26).

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