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Амельченко и еще четыре игрока на просмотре в «Крумкачах», Вячеслав Глеб и Климович участвуют в тренировках клуба
16.01.2017 14:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня «Крумкачы» вышли из отпуска.
В тренировочных занятиях принимают участие 20 футболистов, в их числе находящиеся на контрактах Евгений Костюкевич, Антон Шунто, Алексей Василевский, Александр Скшинецкий, Максим Талейко, Егор Семенов, Филипп Иванов, Евгений Шикавка, Александр Филанович и Максим Санец.
На просмотр прибыли вратарь Антон Амельченко (1985), защитник Александр Аксенов (Украина, 1994), полузащитники Александр Варванин (Украина, 1997), Андрей Порохня (Украина, 1997), Владислав Клюев (Украина, 1999).
Также в тренировках участвуют Вячеслав Глеб и Дмитрий Климович, с которыми обсуждается возможное продление контракта.
Кроме того, с основной командой тренируются три игрока дубля: Самуэль Одеоибо, Максим Ковалев и Владислав Неверовский.
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Амельченко и еще четыре игрока на просмотре в «Крумкачах», Вячеслав Глеб и Климович участвуют в тренировках клуба
Сегодня «Крумкачы» вышли из отпуска.
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