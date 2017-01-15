Сегодня «Крумкачы» вышли из отпуска.

В тренировочных занятиях принимают участие 20 футболистов, в их числе находящиеся на контрактах Евгений Костюкевич, Антон Шунто, Алексей Василевский, Александр Скшинецкий, Максим Талейко, Егор Семенов, Филипп Иванов, Евгений Шикавка, Александр Филанович и Максим Санец.

На просмотр прибыли вратарь Антон Амельченко (1985), защитник Александр Аксенов (Украина, 1994), полузащитники Александр Варванин (Украина, 1997), Андрей Порохня (Украина, 1997), Владислав Клюев (Украина, 1999).

Также в тренировках участвуют Вячеслав Глеб и Дмитрий Климович, с которыми обсуждается возможное продление контракта.

Кроме того, с основной командой тренируются три игрока дубля: Самуэль Одеоибо, Максим Ковалев и Владислав Неверовский.