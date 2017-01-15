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Зимнее трансферное окно закроется в Беларуси 5 апреля, летнее будет открыто с 8 июля по 4 августа
16.01.2017 15:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
На голосование исполкома АБФФ вынесено предложение о том, чтобы зимнее трансферное окно закрылось 5 апреля, а летнее было открыто с 8 июля по 4 августа.
Исполком пройдет 20 января.
Отметим, что в Европе летнее трансферное окно открыто до 31 августа.
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На голосование исполкома АБФФ вынесено предложение о том, чтобы зимнее трансферное окно закрылось 5 апреля, а летнее было открыто с 8 июля по 4 августа.
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