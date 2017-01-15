На голосование исполкома АБФФ вынесено предложение о том, чтобы зимнее трансферное окно закрылось 5 апреля, а летнее было открыто с 8 июля по 4 августа.

Исполком пройдет 20 января.

Отметим, что в Европе летнее трансферное окно открыто до 31 августа.