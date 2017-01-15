Новый главный тренер «Стали» Леонид Кучук рассказал о подписании контракта с каменским клубом.

«Окончательное решение о моем назначении в «Сталь» было принято два дня назад. Я сразу же дал задание помощнику по физподгтовке разработать план подготовки игроков. Это было сделано буквально в течение суток и президенту клуба уже предоставлены рекомендации: в каком состоянии и когда должны быть готовы тренировочные поля, когда должны состояться контрольные игры и т.п.



По поводу того, не является переезд в Украину шагом назад в моей карьере. Украина – страна, где очень любят футбол, она всегда брала прогрессивные тенденции в футболе. Здесь всегда было много своих очень хороших футболистов, поэтому работать здесь очень почетно для любого тренера. Независимо от национальности – это очень почетно.



Я прекрасно понимаю все, что мне говорят по-украински, ведь мой родной белорусский и украинский языки очень близки. Кроме того, мой помощник знает 5 языков. Я специально подбирал такого человека, поскольку часто сталкивался с многонациональными командами и знаю, насколько важно, чтобы футболист точно понял, о чем ему говорит тренер», – сказал Кучук.