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Леонид Кучук: «Работать в Украине почетно для любого тренера»
16.01.2017 15:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Новый главный тренер «Стали» Леонид Кучук рассказал о подписании контракта с каменским клубом.
«Окончательное решение о моем назначении в «Сталь» было принято два дня назад. Я сразу же дал задание помощнику по физподгтовке разработать план подготовки игроков. Это было сделано буквально в течение суток и президенту клуба уже предоставлены рекомендации: в каком состоянии и когда должны быть готовы тренировочные поля, когда должны состояться контрольные игры и т.п.
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Новый главный тренер «Стали» Леонид Кучук рассказал о подписании контракта с каменским клубом.
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