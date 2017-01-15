﻿ CIES: Неймар – самый дорогой игрок мира, Месси – 2-й, Роналду – 7-й. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

CIES: Неймар – самый дорогой игрок мира, Месси – 2-й, Роналду – 7-й

16.01.2017 15:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил традиционный рейтинг топ-100 самых дорогих футболистов мира.

Самым дорогим футболистом мира на данный момент является форвард «Барселоны» Неймар (246,8 млн евро), опережающий партнера по команде Лионеля Месси (170,5 млн) и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба (155,3 млн).

Самый дорогой голкипер – Ян Облак («Атлетико», 59,8 млн), центральный защитник – Рафаэль Варан («Реал», 64 млн), фланговый защитник – Эктор Бельерин («Арсенал», 70,3 млн).

Топ-10 самых дорогих игроков мира:

1. Неймар («Барселона») – 246,8 миллиона евро

2. Месси («Барселона») – 170,5

3. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») – 155,3

4. Антуан Гризманн («Атлетико») – 150,4

5. Луис Суарес («Барселона») – 145,2

6. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 139,2

7. Криштиану Роналду («Реал») – 126,5

8. Пауло Дибала («Ювентус») – 113,8

9. Деле Алли («Тоттенхэм») – 110,5

10. Эден Азар («Челси») – 101,5

Полностью рейтинг смотрите здесь.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Центр спортивных исследований CIES Football Observatory представил традиционный рейтинг топ-100 самых дорогих футболистов мира.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Зимнее трансферное окно закроется в Беларуси 5 апреля, летнее будет открыто с 8 июля по 4 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика