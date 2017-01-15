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Минское "Динамо" выиграло у "Адмирала" в матче чемпионата КХЛ
16.01.2017 15:12 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 16 января. Вторую победу подряд одержало минское "Динамо" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. 16 января во Владивостоке белорусская команда выиграла у "Адмирала" со счетом 5:3 (3:1, 2:1, 0:1).
Шайбы забросили:
у гостей — Аарон Палушай (2.49, ассистенты — Мэтт Эллисон, Евгений Лисовец), Александр Китаров (3.43, Андрей Степанов, Артем Волков), Марк-Андре Граньяни (11.10, Александр Матерухин, Сергей Дрозд), Андрей Степанов (20.48, Артем Волков, Александр Китаров), Андрей Стась (36.08, Сергей Дрозд);
у хозяев — Михаил Плотников (11.29), Дмитрий Саюстов (28.36, в большинстве), Павел Макаренко (49.21).
Штрафное время: 34 — 12 (Готовец, 16.39, Коробов, 16.39 (4+20 мин.), Стась, 26.29, Волков, 27.47, 43.17, Граньяни, 42.19 — Земчёнок, 11.49, Саюстов, 16.39, 25.40, Райт, 29.36, Иванов, 37.27, Бартулис, 51.29).
"Динамо" взяло реванш за поражение от "Адмирала" (его возглавляет белорусский тренер Александр Андриевский) на своей площадке 8 ноября (0:3).
После 48 матчей белорусский клуб с 82 очками занимает 6-е место среди 14 команд Западной конференции (22 победы в основное время, 2 — в овертайме, 4 — по буллитам, 16 поражений в основное время, 2 — в овертайме, 2 — по буллитам, разница шайб 132-121).
Бомбардиры (гол+пас): Эллисон — 40 (13+27), Матерухин — 32 (21+11), Клинкхаммер — 30 (16+14), Степанов — 26 (14+12), Граньяни — 26 (2+24), С.Костицын — 22 (4+18), Павлович — 17 (8+9), Лисовец — 17 (5+12), Ковыршин — 15 (7+8), Комаров — 10 (6+4), Кулаков — 10 (4+6), Бэйлен — 9 (4+5), Стась — 8 (3+5), Лингле — 8 (0+8), Гаврус — 7 (5+2), Шинкевич — 7 (3+4), Дрозд — 7 (1+6), Китаров — 6 (2+4), Амброжейчик — 4 (3+1), Палушай — 4 (2+2), Устиненко — 4 (1+3), Краичек, Хенкель — по 4 (0+4), Петтерссон — 3 (3+0), Коробов — 3 (1+2), Волков, Готовец — по 3 (0+3), Граборенко, Скривенс — по 2 (0+2), Карабань, Улльстрём — по 1 (0+1).
Следующие три матча минский клуб проведет дома: 19 января — с рижским "Динамо", 24-го — с "Автомобилистом" из Екатеринбурга, 26-го — с "Югрой" из Ханты-Мансийска.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 16 января. Вторую победу подряд одержало минское "Динамо" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. 16 января во Владивостоке белорусская команда...
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