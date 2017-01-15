Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с «Адмиралом» (5:3).

«Нам повезло, что мы смогли победить сегодня. «Адмирал» – крепкая команда с хорошим подбором исполнителей, они играют быстро и опасно.

Мы хорошо начали матч. Сделали несколько тактических шагов и за счет этого смогли вырваться вперед. Начиная с середины первого периода и до финальной сирены игра была равной.

Мы старались играть по счету, и не подпускать соперника близко. Эта победа даст нам приятное ощущение на всю нашу долгую дорогу домой», – сказал Вудкрофт.