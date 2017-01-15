﻿ Крэйг Вудкрофт: «Победа над «Адмиралом» даст приятное ощущение на всю нашу долгую дорогу домой». 21.by
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Крэйг Вудкрофт: «Победа над «Адмиралом» даст приятное ощущение на всю нашу долгую дорогу домой»

16.01.2017 15:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с «Адмиралом» (5:3).

«Нам повезло, что мы смогли победить сегодня. «Адмирал» – крепкая команда с хорошим подбором исполнителей, они играют быстро и опасно.

Мы хорошо начали матч. Сделали несколько тактических шагов и за счет этого смогли вырваться вперед. Начиная с середины первого периода и до финальной сирены игра была равной. 

Мы старались играть по счету, и не подпускать соперника близко. Эта победа даст нам приятное ощущение на всю нашу долгую дорогу домой», – сказал Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с «Адмиралом» (5:3).

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