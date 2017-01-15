﻿ Ковель подписал контракт с рижским РФШ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ковель подписал контракт с рижским РФШ

16.01.2017 15:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий «Минска» Леонид Ковель перешел в рижский РФШ (Латвия, Д1).

Бывший игрок сборной Беларуси подписал контракт на 1 год.

В прошлом сезоне РФШ завершил чемпионат Латвии по футболу на 6-м месте среди 8 команд.

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Минска» Леонид Ковель перешел в рижский РФШ (Латвия, Д1).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Румас: «В качестве задачи новому главному тренеру сборной ставим достижимую цель – выход в группу на Евро-2020»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика