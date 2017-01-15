|
Ковель подписал контракт с рижским РФШ
16.01.2017 15:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Минска» Леонид Ковель перешел в рижский РФШ (Латвия, Д1).
Бывший игрок сборной Беларуси подписал контракт на 1 год.
В прошлом сезоне РФШ завершил чемпионат Латвии по футболу на 6-м месте среди 8 команд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Минска» Леонид Ковель перешел в рижский РФШ (Латвия, Д1).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии