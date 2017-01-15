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Сергей Румас: «В качестве задачи новому главному тренеру сборной ставим достижимую цель – выход в группу на Евро-2020»

16.01.2017 15:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель АБФФ Сергей Румас рассказал о поиске главного тренера для сборной Беларуси.

«Подбор главного тренера перешел в активную стадию. За неделю проводим 1-2 интервью с потенциальными кандидатами. Еще 2-3 недели и АБФФ будет определяться с главным тренером сборной Беларуси.

На сегодняшний день есть порядка 5-6 реальных кандидатов, которые, на первый взгляд, устраивают федерацию. С двумя уже общались, осталось провести порядка 4 интервью. Думаю, после этого будут более предметные разговоры. Хотим послушать программу, которую представят кандидаты, как они видят себе работу на этом посту. Требование у нас, в принципе, очень простые. Берем главного тренера на полтора цикла. В качестве задачи ставим достижимую цель – выход в группу на Евро-2020.

В основном, с кандидатами общаюсь я или Сергей Сафарьян. Вопросы все стандартные. Кандидатов интересует, что хочет видеть АБФФ от тренера. Сразу обсуждаем вопрос оплаты труда. Говорим, какой бюджет федерация может потратить на главного тренера и тренерский штаб.

Назвать бюджет? Пока не могу. Вдруг мы договоримся о более низком бюджете, а вы раскроете все карты.

Рассматриваем и наших и зарубежных тренеров. Или, например, он родился в Беларуси, а тренировал на пост советском пространстве. Сейчас, наверное, трудно найти тренера, который был бы чистым белорусом.

Федерация хочет, чтобы был результат. Это самое главное. Хотим избежать тех ошибок, которые были с предыдущими главными тренерами. Учитывая приобретенный опыт, хотим избежать тех ошибок и выбрать оптимальный вариант», – сказал Румас.  

Подробный сюжет о поисках нового главного тренера сборной Беларуси смотрите в «Проспорт. Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

 
 
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Председатель АБФФ Сергей Румас рассказал о поиске главного тренера для сборной Беларуси.

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