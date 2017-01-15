АБФФ разослала в адрес членов исполкома документы к заседанию, которое намечено на 20 января. Одним из пунктов повестки дня значится утверждение регламента по маркетингу и коммуникациям АБФФ. В названии турнира значится название чемпионат Республики Беларусь по футболу «Беларусбанк – высшая лига» сезона 2017 года.





Также данная информация содержится в коммерческом регламенте чемпионата Беларуси.





Пресс-атташе АБФФ Александр Алейник подтвердил, что с большой долей вероятности «Беларусбанк» останется спонсором высшей лиги, однако отметил, что переговоры по этому вопросу еще продолжаются. Также ведутся поиски спонсора первой лиги, однако по этому вопросу конкретики пока нет.