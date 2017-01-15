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«Беларусбанк», скорее всего, останется титульным спонсором чемпионата Беларуси в 2017 году

16.01.2017 16:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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АБФФ разослала в адрес членов исполкома документы к заседанию, которое намечено на 20 января. Одним из пунктов повестки дня значится утверждение регламента по маркетингу и коммуникациям АБФФ. В названии турнира значится название чемпионат Республики Беларусь по футболу «Беларусбанк – высшая лига» сезона 2017 года.

«Беларусбанк», скорее всего, останется титульным спонсором чемпионата Беларуси в 2017 году

Также данная информация содержится в коммерческом регламенте чемпионата Беларуси.

«Беларусбанк», скорее всего, останется титульным спонсором чемпионата Беларуси в 2017 году

Пресс-атташе АБФФ Александр Алейник подтвердил, что с большой долей вероятности «Беларусбанк» останется спонсором высшей лиги, однако отметил, что переговоры по этому вопросу еще продолжаются. Также ведутся поиски спонсора первой лиги, однако по этому вопросу конкретики пока нет.

 
 
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АБФФ разослала в адрес членов исполкома документы к заседанию, которое намечено на 20 января.

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