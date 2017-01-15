﻿ Милош Теодосич назван Европейским игроком года по версии Gazzetta Dello Sport. 21.by
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Милош Теодосич назван Европейским игроком года по версии Gazzetta Dello Sport

16.01.2017 16:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Разыгрывающий ЦСКА и сборной Сербии Милош Теодосич стал лауретом престижной награды Европейскому игроку года по версии итальянского издания Gazzetta Dello Sport, информирует Eurohoops.

Стоит отметить, что впервые после итальянца Грегора Фучки (2000 год) награда достается игроку, выступающему не в НБА.

Gazzetta Dello Sport определяет Европейского игрока года путем голосования среди журналистов, генеральных менеджеров, тренеров и игроков на протяжении 38 лет.

Теодосич в минувшем сезоне выиграл с ЦСКА Евролигу, а также стал серебряным призером Олимпийских игр в составе сербской сборной. Второе место в голосовании занял его одноклубник Нандо Де Коло из Франции, на третьей строчке – испанец Пау Газоль из «Сперс».

 
 
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Разыгрывающий ЦСКА и сборной Сербии Милош Теодосич стал лауретом престижной награды Европейскому игроку года по версии итальянского издания Gazzetta Dello Sport,...

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