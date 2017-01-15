МИНСК, 16 янв — Sputnik. Перед будущим главным тренером национальной сборной Беларуси по футболу будет стоять задача выхода в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, заявил председатель Ассоциации "Белорусская федерация футбола" Сергей Румас.

Сборная Беларуси осталась без главного тренера в начале декабря прошлого года , когда этот пост покинул белорус Александр Хацкевич. Позже АБФФ провело рабочее совещание, на котором футбольное руководство решило в январе сформировать шорт-лист кандидатов на пост рулевого главной команды страны. Как рассказал зампред АБФФ Сергей Сафарьян желание возглавить команду изъявили как иностранные специалисты, так и отечественные.

"В принципе, требования у нас очень простые. Мы берем сразу тренера на полтора цикла: на этот, который заканчиваем, и на цикл чемпионата Европы. И соответственно в качестве задачи мы ставим вполне достижимую цель — это выход в группу на чемпионата Европы", — сказал Румас в эфире телеканала "Беларусь 5" .

По его словам, процесс подбора наставника перешел в активную стадию. Румас заметил, что за неделю руководство федерации — он или Сафарьян — проводят одно-два собеседования с потенциальными кандидатами. Глава АБФФ рассказал, что на сегодняшний день есть пять-шесть специалистов, которые представляют интерес.

"Поэтому я думаю, что еще где-то две-три неделе и и федерация будет определяться в наставником национальной сборной. Уже два интервью прошло осталось еще четыре. Я думаю, что после этого будут более предметные разговоры, и мы хотим послушать кандидатов, чтобы они представили программу, как они видят себя на этом посту", — уточнил Румас.

Он подчеркнул, что с кандидатами руководство АБФФ сразу обсуждает денежный вопрос. "Назвать бюджет пока не могу. Вдруг мы договоримся о более низком бюджете, а вы раскроете все карты", — сказал Румас.

Председатель АБФФ в очередной раз обратил внимание, что федерация ждет от нового тренера результат. "Мы хотим избежать прежних ошибок с предыдущими главными тренерами и выбрать оптимальный вариант", — заключил он.