Легкий форвард «Калева» Виталий Лютыч рассказал, почему покинул «Цмокi».

– Не было смысла оставаться и продолжать играть свои 8-10 минут. Хотелось иметь больше игрового времени – в «Калеве» мне эту возможность предоставили. Не думаю, что если бы я остался в Минске, то в моей ротации что-то изменилось бы. До недавнего времени в «Цмоках» на моей позиции играл литовец Киселюс. И что? Играл бы он 30 минут, а остальные 10 делили бы я, Тростинецкий и Белянков. Какой в этом смысл? Хотя, конечно, я понимаю ситуацию: «Цмоки» привозят в Минск легионеров, платят им деньги – значит, они должны играть и отрабатывать их. Но мне тоже хочется играть, а не сидеть на скамейке. Да, у меня есть свои недостатки. Да, я ошибаюсь. Но я не считаю, что я достоин лишь восьми минут игрового времени.

Моей ошибкой стал не сам факт подписания контракта с «Цмокамi», а то, что я подписал аж 3-летнее соглашение. Хотя и в Минске бывали у меня хорошие времена. При Дональдасе Кайрисе, например, я играл по 17 минут в среднем за матч. Даже во втором сезоне при Кривоносе и Грищуке у меня было хорошее время. Все изменилось в третьем сезоне: тренер решил, что Хиллиард должен играть 35 минут без замен и что замены ему нет в принципе. Ну, это тренерское решение – не мне его обсуждать.

- Легионеры в «Цмоках» – священные коровы?

– В баскетболе всегда так: если ты легионер, ты должен играть много. Если ты не играешь много, значит, можно попытаться найти легионера посильнее. Так везде. Но возьмем опять того же Хиллиарда: в прошлом году он был лидером лиги по игровому времени. Как-то справился у него о самочувствии. Он отвечает: «Я уставший». Энтони говорил, что ему вполне хватило бы 25 минут, а я бы тогда получал свои 15. И все были бы более-менее довольны. Но получалось иначе.

- Иногда казалось, что легионеры «Цмоков» играют в эгоистичный баскетбол – пасуются между собой, практически игнорируя белорусов.

– Со стороны, конечно, виднее. Но я привык в Минске прибегать в угол и там стоять :). Что-то в твоем наблюдении правдиво. Хотя не скажу, что все легионеры в Минске играли в эгоистичный баскетбол. Бранко Миркович и Джастин Грэй – командные игроки. И они выбирали решение, которое было лучше для команды. А для команды зачастую было выгоднее отдать пас на Хиллиарда, который постоянно в игре, чем на Лютыча, который вышел на площадку «холодным», – рассказал Лютыч.

«На скамейке только одно желание: поскорее уехать домой». Уйти из «Цмоков» и стать главным снайпером-белорусом в Лиге ВТБ