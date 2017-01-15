|
КХЛ. Граньяни вошел в топ-5 бомбардиров среди защитников лиги
16.01.2017 16:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Адмирал» (5:3).
Голом отметился защитник минчан Марк-Андре Граньяни. Это позволило Граньяни выйти на пятое место в лиге среди бомбардиров-защитников 26 (2+24).
На первом месте располагается защитник «Магнитки» Крис Ли 53 (12+41) очка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Адмирал» (5:3).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии