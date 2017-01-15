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КХЛ. Граньяни вошел в топ-5 бомбардиров среди защитников лиги

16.01.2017 16:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Адмирал» (5:3).

Голом отметился защитник минчан Марк-Андре Граньяни. Это позволило Граньяни выйти на пятое место в лиге среди бомбардиров-защитников 26 (2+24).

На первом месте располагается защитник «Магнитки» Крис Ли 53 (12+41) очка.

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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Адмирал» (5:3).

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