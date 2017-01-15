Французские женщины-арбитры — сестры Жюли и Шарлотт Бонавентура — обслужат матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Хорватии и Беларуси. Поединок пройдет 16 января. Начало — в 22.45 по белорусскому времени.

Отметим, что эта пара судей работала на первом поединке сборной Беларуси на турнире: тогда дружина Юрия Шевцова уступила чилийцам (28:32).