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Седнев провел первую тренировку «Днепра» после отпуска
16.01.2017 18:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня на искусственном поле СДЮШОР-7 состоялась первая тренировка «Днепра» в новом году.
Команда вышла на поле практически в том же составе, что и уходила в отпуск.
Отмечается, что тренировка проходила под руководством Александра Седнева.
На этой неделе команда будет работать в одноразовом режиме, а уже со следующего понедельника – в двухразовом.
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Сегодня на искусственном поле СДЮШОР-7 состоялась первая тренировка «Днепра» в новом году.
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