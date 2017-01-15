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Седнев провел первую тренировку «Днепра» после отпуска

16.01.2017 18:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня на искусственном поле СДЮШОР-7 состоялась первая тренировка «Днепра» в новом году.

Команда вышла на поле практически в том же составе, что и уходила в отпуск.

Отмечается,  что тренировка проходила под руководством Александра Седнева.

На этой неделе команда будет работать в одноразовом режиме, а уже со следующего понедельника – в двухразовом.

Ранее сообщалось, что Седнев пока не продлил контракт с «Днепром».

 
 
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Сегодня на искусственном поле СДЮШОР-7 состоялась первая тренировка «Днепра» в новом году.

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