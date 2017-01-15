﻿ Каспарс Дубра: «БАТЭ или хоккейное «Динамо» популярнее в Минске? Думаю, все-таки «Динамо», которое поддерживает президент». 21.by
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Каспарс Дубра: «БАТЭ или хоккейное «Динамо» популярнее в Минске? Думаю, все-таки «Динамо», которое поддерживает президент»

16.01.2017 18:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Латвийский защитник БАТЭ Каспарс Дубра рассказал о жизни в Беларуси.

- В Беларуси приятно жить?

– Минск больше Риги. Хотя я сам рижанин, считаю, что белорусская столица лучше. Она более разнообразная и современная, особенно в центре. Правда, там нет старого города, который выделялся бы красотой и архитектурой. Еще по Риге удобнее перемещаться, поскольку расстояния меньше. Мне очень нравится жить в Минске. Если говорить о других белорусских городах, то Брест, Витебск и Гродно — тоже неплохие.

- Как БАТЭ воспринимается в белорусском обществе? Команда не обладает большой историей, но добилась большого успеха.

– Думаю, в Беларуси каждый знает, что такое БАТЭ, хотя игроков не всегда узнают в лицо. Есть такие звезды, как Глеб, есть Стасевич, который провел в команде почти всю карьеру, есть клубная легенда Родионов. В Латвии такое почти невозможно, но в Минске, когда мы с женой гуляем по городу довольно часто кто-то подходит и желает удачи. В Борисове нас тоже почти все знают, особенно дети, которые часто ходят на футбол и обычно хотят взять автограф или сфотографироваться.

- В Минске более популярен БАТЭ или хоккейное «Динамо»?

– Думаю, все-таки «Динамо», которое поддерживает президент. Там построили нереальную арену. Я раньше считал «Арену Рига» огромной, но минский дворец еще больше, – сказал Дубра.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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