﻿ Борис Пуховский: «Не ожидали, что и чилийцы, и аравийцы способны так сражаться и ставить нас в тупик без особых тактических хитростей». 21.by
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Борис Пуховский: «Не ожидали, что и чилийцы, и аравийцы способны так сражаться и ставить нас в тупик без особых тактических хитростей»

16.01.2017 19:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Разыгрывающий сборной Беларуси по гандболу Борис Пуховский подвел итог старту команды на ЧМ-2017.

– Если откровенно, предполагали, что в начале чемпионата будет проще и легче. При полном отсутствии шапкозакидательских настроений все же не ожидали, что и чилийцы, и аравийцы способны так сражаться и ставить нас в тупик без особых тактических хитростей. Убежден, что причина всего — исключительно наши проблемы. Самая неприятная: пропал игровой рисунок, который прослеживался.

- Отзывы публики в интернете отслеживаете?

– А стоит ли? Разве что дозировано. Прочитать, как мы плохо играли? Так мы и так это знаем. Если бы хоть один комментарий на форуме мог реально помочь нам побеждать — мы повесили его на стенку в раздевалке и заучили наизусть. Да, комментарии иногда нужны для мотивации. Но она у нас есть. И поверьте — огромная! – сказал Пуховский.

 
 
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Разыгрывающий сборной Беларуси по гандболу Борис Пуховский подвел итог старту команды на ЧМ-2017.

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