Разыгрывающий сборной Беларуси по гандболу Борис Пуховский подвел итог старту команды на ЧМ-2017.

– Если откровенно, предполагали, что в начале чемпионата будет проще и легче. При полном отсутствии шапкозакидательских настроений все же не ожидали, что и чилийцы, и аравийцы способны так сражаться и ставить нас в тупик без особых тактических хитростей. Убежден, что причина всего — исключительно наши проблемы. Самая неприятная: пропал игровой рисунок, который прослеживался.

- Отзывы публики в интернете отслеживаете?

– А стоит ли? Разве что дозировано. Прочитать, как мы плохо играли? Так мы и так это знаем. Если бы хоть один комментарий на форуме мог реально помочь нам побеждать — мы повесили его на стенку в раздевалке и заучили наизусть. Да, комментарии иногда нужны для мотивации. Но она у нас есть. И поверьте — огромная! – сказал Пуховский.