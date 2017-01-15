﻿ Матвеенко и Шрамченко тренируются с «Днепром». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Матвеенко и Шрамченко тренируются с «Днепром»

16.01.2017 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитники Антон Шрамченко и Антон Матвеенко тренируются вместе с могилевским «Днепром».

Прошлый сезон Шрамченко провел в минском «Динамо», принял участие в 6 матчах высшей лиги, забил 1 мяч.

Матвеенко играл в «Минске», в 15 матчах чемпионата забил 2 мяча.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитники Антон Шрамченко и Антон Матвеенко тренируются вместе с могилевским «Днепром».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Седнев провел первую тренировку «Днепра» после отпуска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика