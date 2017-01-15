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Матвеенко и Шрамченко тренируются с «Днепром»
16.01.2017 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитники Антон Шрамченко и Антон Матвеенко тренируются вместе с могилевским «Днепром».
Прошлый сезон Шрамченко провел в минском «Динамо», принял участие в 6 матчах высшей лиги, забил 1 мяч.
Матвеенко играл в «Минске», в 15 матчах чемпионата забил 2 мяча.
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Полузащитники Антон Шрамченко и Антон Матвеенко тренируются вместе с могилевским «Днепром».
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