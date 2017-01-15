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Сиваков может покинуть «Зарю»

16.01.2017 19:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о кадровых изменениях в команде.

«В первую очередь, отсутствует Александр Караваев. Я рад за него, что он уже успел выйти на замену в матче чемпионата Турции.

Нет Михаила Сивакова. Возможно, он нашел себе другой клуб. В течение нескольких дней я буду знать точно. Нет Рафаэля Форстера и Паулинью. Они отпросились и я позволил им приехать на один день позже.

Нет Никиты Каменюки. Он работает по своему графику. Приедет 20-21 числа и отправится с нами на сборы. Будет проводить там полное восстановление под наблюдением врачей и тренеров по физподготовке.

Как вы знаете, покинули нас Женя Ткачук и Ярослав Квасов», – сказал Вернидуб.

 

 
 
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Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб рассказал о кадровых изменениях в команде.

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