Американский атакующий защитник Антонио Грейвс перешел в «Цмокi».

Соглашение с 31-летним легионером рассчитано до конца сезона.

С 2003 по 2007 годы выступал за команду университета Питтсбурга в NCAA, в последнем сезоне набирая в среднем 9.2 очка и 2.4 передачи.

В Европу Антонио переехал в 2008-м году: защитника на год подписал турецкий «Галатасарай». После этого Грейвс на сезон уехал в хорватскую «Цибону», чтобы затем вернуться в Турцию: в услугах защитника нуждался «Банвит». В 2011-м Грейвс в течении сезона выступал за команду Д-Лиги «Кантон». После Америки на год задержался в Италии, а с 2013-го играл в чемпионате Германии за «Артланд», «Крайльсхайм» и » Франкфурт Скайлайлнерс».

В составе «Скайлайнерс» Антонио Грейвс провел всего полгода. Защитник успел сыграть 16 матчей в чемпионате Германии (9.3 очка, 3.3 передачи) и 11 в Лиге чемпионов (7.7 очка, 2.5 подбора, 2.4 передачи).