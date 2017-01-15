﻿ Дарья Домрачева: «Стадион в Раубичах может составить конкуренцию лучшим мировым стадионам, которые принимают этапы Кубка мира». 21.by
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Дарья Домрачева: «Стадион в Раубичах может составить конкуренцию лучшим мировым стадионам, которые принимают этапы Кубка мира»

16.01.2017 19:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поделилась мнением об уровне стадиона в Раубичах.

- Раубичи могут принять этап Кубка мира в 2020 году…

– Я бы очень хотела, чтобы Раубичи завоевали это право. Мы работаем над этим вопросом, очень стараемся. Стадион в Раубичах может составить конкуренцию лучшим мировым стадионам, которые принимают этапы Кубка мира.

- Если прямо сейчас сравнить Раубичи и Рупольдинг, где лучше?

– Если бы в Раубичах было бы столько же снега, как в Рупольдинге, то, думаю, Раубичи победили бы, – сказала Домрачева в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».

 
 
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поделилась мнением об уровне стадиона в Раубичах.

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