Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поделилась мнением об уровне стадиона в Раубичах.

- Раубичи могут принять этап Кубка мира в 2020 году…

– Я бы очень хотела, чтобы Раубичи завоевали это право. Мы работаем над этим вопросом, очень стараемся. Стадион в Раубичах может составить конкуренцию лучшим мировым стадионам, которые принимают этапы Кубка мира.

- Если прямо сейчас сравнить Раубичи и Рупольдинг, где лучше?

– Если бы в Раубичах было бы столько же снега, как в Рупольдинге, то, думаю, Раубичи победили бы, – сказала Домрачева в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».