﻿ Леонид Кучук: «В разговоре о сборной Беларуси я поблагодарил Сафарьяна за внимание ко мне, но предпочел работу в клубе». 21.by
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Леонид Кучук: «В разговоре о сборной Беларуси я поблагодарил Сафарьяна за внимание ко мне, но предпочел работу в клубе»

16.01.2017 20:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер украинской «Стали» Леонид Кучук рассказал о поступившем ему предложении стать кандидатом на пост главного тренера сборной Беларуси.

«Вскоре после Нового года у меня состоялся разговор с Сергеем Сафарьяном по поводу возможного назначения на пост главного тренера сборной. Он заметил, что беседует со мной первым из кандидатов, но есть и другие претенденты на эту должность, с которыми также намечены переговоры.

Я ответил, что работа со сборной очень почетна, однако это весьма специфическое, не знакомое мне дело. Всю жизнь ведь трудился на клубном уровне. Я поблагодарил Сергея Вагаршаковича за проявленное ко мне внимание и сказал, что уже обсуждаю предложение из клуба. Которое и принял на днях», – сказал Кучук.

 
 
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Главный тренер украинской «Стали» Леонид Кучук рассказал о поступившем ему предложении стать кандидатом на пост главного тренера сборной Беларуси.

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