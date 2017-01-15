Главный тренер украинской «Стали» Леонид Кучук рассказал о поступившем ему предложении стать кандидатом на пост главного тренера сборной Беларуси.

«Вскоре после Нового года у меня состоялся разговор с Сергеем Сафарьяном по поводу возможного назначения на пост главного тренера сборной. Он заметил, что беседует со мной первым из кандидатов, но есть и другие претенденты на эту должность, с которыми также намечены переговоры.

Я ответил, что работа со сборной очень почетна, однако это весьма специфическое, не знакомое мне дело. Всю жизнь ведь трудился на клубном уровне. Я поблагодарил Сергея Вагаршаковича за проявленное ко мне внимание и сказал, что уже обсуждаю предложение из клуба. Которое и принял на днях», – сказал Кучук.