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«Прессбол»: Байдачный является одним из кандидатов на должность главного тренера сборной Беларуси

16.01.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Одним из кандидатов на должность главного тренера сборной  является 64-летний Анатолий Байдачный, сообщает «Прессбол».

Напомним, Байдачный уже работал со сборной с 2003-го по 2005-й годы. Под его руководством команды провела 22 матча, одержала 10 побед, 7 раз проиграла. (процент побед – 45,45).

Последним местом работы Байдачного был российский «Ростов» в сезоне 2012. До этого возглавлял «Факел» (2011-12), еще раньше тренировал «Терек» (2010).

 
 
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Одним из кандидатов на должность главного тренера сборной является 64-летний Анатолий Байдачный, сообщает «Прессбол».

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