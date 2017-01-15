Одним из кандидатов на должность главного тренера сборной является 64-летний Анатолий Байдачный, сообщает «Прессбол».

Напомним, Байдачный уже работал со сборной с 2003-го по 2005-й годы. Под его руководством команды провела 22 матча, одержала 10 побед, 7 раз проиграла. (процент побед – 45,45).

Последним местом работы Байдачного был российский «Ростов» в сезоне 2012. До этого возглавлял «Факел» (2011-12), еще раньше тренировал «Терек» (2010).