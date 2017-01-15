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«Прессбол»: Байдачный является одним из кандидатов на должность главного тренера сборной Беларуси
16.01.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Одним из кандидатов на должность главного тренера сборной является 64-летний Анатолий Байдачный, сообщает «Прессбол».
Напомним, Байдачный уже работал со сборной с 2003-го по 2005-й годы. Под его руководством команды провела 22 матча, одержала 10 побед, 7 раз проиграла. (процент побед – 45,45).
Последним местом работы Байдачного был российский «Ростов» в сезоне 2012. До этого возглавлял «Факел» (2011-12), еще раньше тренировал «Терек» (2010).
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Одним из кандидатов на должность главного тренера сборной является 64-летний Анатолий Байдачный, сообщает «Прессбол».
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