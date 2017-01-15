﻿ Денис Шунто: «Со Славой Глебом нет смысла договариваться. Когда захочет, он сам придет и скажет – все, я готов». 21.by
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Денис Шунто: «Со Славой Глебом нет смысла договариваться. Когда захочет, он сам придет и скажет – все, я готов»

16.01.2017 22:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о кадровых перестановках в команде.

- Какие перспективы в команде у Глеба, Климовича, Федоренко, Яшина, Щегриковича?

– С Климовичем почти договорились о переподписании контракта. А со Славой нет смысла договариваться. Когда захочет, он сам придет и скажет: все, я готов. Так было всегда. По вратарю вопрос стоит так: или Амельченко, или Федоренко. Конечно, если Андрей не найдет себе другую команду. Решили посмотреть Антона. Хотя в «Белшине» у него был очень плохой сезон. Просмотр — слишком громкое слово для Амельченко. Просто потренируется, а там решим.

Яшина хотим вернуть однозначно. Если он не найдет себе места в российской премьер-лиге, думаю, снова перейдет к нам. Щегрикович сказал, что до 1 февраля будет искать вариант получше в плане финансовых условий. Мы готовы чуть-чуть увеличить зарплату по сравнению с прошлым годом, но она Сергея не устраивает. Так получилось, что в минувшем сезоне он получал меньше всех в команде. Хотя футболист для нас нужный.

Батищев?

– Болеет. Его тоже не устраивают финансовые условия. Но, думаю, договоримся. Ему нравятся и Минск, и наша команда. Кстати, получает вид на жительство, не будет считаться легионером, – сказал Шунто.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о кадровых перестановках в команде.

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