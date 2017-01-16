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Неймар, Месси и Погба возглавили топ самых дорогих футболистов мира
16.01.2017 20:21 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв — Sputnik. Бразильский нападающий испанской "Барселоны" Неймар стал самым дорогостоящим футболистом планеты, сообщает
© REUTERS Arnd Wiegmann
Международный центр спортивных исследований (CIES) провел исследование и посчитал, что трансферная стоимость 24-летнего бразильца составляет 246,8 миллиона евро. Его партнер по команде аргентинец Лионель Месси расположился на второй строчке — 170,5 миллиона. Хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба замкнул тройку — 155,3.
Португальский форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду, по итогам 2016 года признанный лучшим футболистом мира по версии ФИФА и ставший обладателем "Золотого мяча" France Football, занял в рейтинге лишь 7-ю строчку (126,5 миллиона евро).
В десятку игроков с наибольшей трансферной стоимостью также вошли:
4. Антуан Гризманн ("Атлетико"/сборная Франции) — 150,4
5. Луис Суарес ("Барселона"/сборная Уругвая) — 145,2
6. Харри Кейн ("Тоттенхэм"/сборная Англии) — 139,2
8. Пауло Дибала ("Ювентус"/сборная Аргентины) — 113,8
9. Деле Алли ("Тоттенхэм"/сборная Англии) — 110,5
10. Эден Азар ("Челси"/сборная Бельгии) — 101,5
В Топ-100 рейтинга нет ни одного белоруса и россиянина.
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Португалец Роналду вошел в десятку, но расположился далеко от топ-3 сильнейших: его опередили Луис Суарес, Харри Кейн и Антуан Гризманн.
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