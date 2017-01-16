МИНСК, 16 янв — Sputnik. Бразильский нападающий испанской "Барселоны" Неймар стал самым дорогостоящим футболистом планеты, сообщает football-observatory.com .



© REUTERS Arnd Wiegmann Лучший игрок года Роналду пришел на награждение с новой девушкой

Международный центр спортивных исследований (CIES) провел исследование и посчитал, что трансферная стоимость 24-летнего бразильца составляет 246,8 миллиона евро. Его партнер по команде аргентинец Лионель Месси расположился на второй строчке — 170,5 миллиона. Хавбек "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба замкнул тройку — 155,3.

Португальский форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду, по итогам 2016 года признанный лучшим футболистом мира по версии ФИФА и ставший обладателем "Золотого мяча" France Football, занял в рейтинге лишь 7-ю строчку (126,5 миллиона евро).

В десятку игроков с наибольшей трансферной стоимостью также вошли:

4. Антуан Гризманн ("Атлетико"/сборная Франции) — 150,4

5. Луис Суарес ("Барселона"/сборная Уругвая) — 145,2

6. Харри Кейн ("Тоттенхэм"/сборная Англии) — 139,2

8. Пауло Дибала ("Ювентус"/сборная Аргентины) — 113,8

9. Деле Алли ("Тоттенхэм"/сборная Англии) — 110,5

10. Эден Азар ("Челси"/сборная Бельгии) — 101,5

В Топ-100 рейтинга нет ни одного белоруса и россиянина.