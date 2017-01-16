Линейный сборной Беларуси Артем Королек после трех игр занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата мира. На счету белоруса 23 гола (реализация – 77 процентов).

На первом месте македонец Кирил Лазаров – 31 гол.

Разыгрывающий сборной Беларуси Борис Пуховский на первом месте по количеству голевых передач. На его счету 24 ассиста. Ближайшего преследователя Пуховский опережает на 6 передач.