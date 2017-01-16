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ЧМ-2017. Королек – второй в списке бомбардиров, Пуховский – лучший среди ассистентов
17.01.2017 00:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Линейный сборной Беларуси Артем Королек после трех игр занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата мира. На счету белоруса 23 гола (реализация – 77 процентов).
На первом месте македонец Кирил Лазаров – 31 гол.
Разыгрывающий сборной Беларуси Борис Пуховский на первом месте по количеству голевых передач. На его счету 24 ассиста. Ближайшего преследователя Пуховский опережает на 6 передач.
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Линейный сборной Беларуси Артем Королек после трех игр занимает второе место в списке бомбардиров чемпионата мира.
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