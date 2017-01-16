﻿﻿ Людас Румбутис: «Тренер сборной должен уметь настроить игроков так, чтобы они уползали с игры, а не шли на дискотеку или в бар пивка попить». 21.by
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Людас Румбутис: «Тренер сборной должен уметь настроить игроков так, чтобы они уползали с игры, а не шли на дискотеку или в бар пивка попить»

17.01.2017 00:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный специалист Людас Румбутис поделился мнением о том, каким должен быть главный тренер сборной.

«Перед тем как назначить Хацкевича фигурировали имена Марадоны, Маттеуса, но все это не соответствовало действительности. Как правило, такими вопросами владеет очень узкий круг людей, в который я не вхожу.

Считаю, что тренер должен быть из Беларуси. Он должен знать каждого кандидата в сборную. Тут не Франция, Германия или Испания, где в списках 300-400 человек. У нас 20-25 кандидатов.

Важно, чтобы тренер обладал житейским опытом. В такой работе не всегда превалируют тренерские качества, иногда важны как раз житейские качества. Нужно уметь увлечь и настроить игроков так, чтобы они уползали с игры, а не шли на дискотеку или в бар пивка попить», – сказал Румбутис в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

 
 
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Известный специалист Людас Румбутис поделился мнением о том, каким должен быть главный тренер сборной.

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